Congo-Kinshasa: Bintou Keita rend hommage aux casques bleus tombés au champ d'honneur en RDC

A l'occasion de la célébration de la Journée des casques bleus, le 29 mai, la Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo (RDC), Bintou Keita, a rendu hommage aux Casques bleus tombés au champ d'honneur dans le pays. Cette année, la commémoration est placée sous le thème : « L'avenir du maintien de la paix nous interpelle toutes et tous ».

Dans un message publié sur le compte X de la MONUSCO, elle a rappelé que de nombreux casques bleus ont consenti au sacrifice ultime, loin de chez eux, au service de la paix en RDC. « Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux avec émotion et gratitude, nous honorons leur mémoire et affirmons notre volonté de poursuivre leur oeuvre ».

A ce jour, des centaines de soldats de la paix ont perdu la vie dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la présence de nombreux groupes armés, la désinformation et des actes de violences ciblées. « Pourtant, les soldats de paix restent présents, solidaires aux côtés du peuple congolais, dans les zones les plus exposées, là où les besoins sont les plus urgents », a rassuré Mme Keita.

Elle a souligné que le thème choisi cette année rappelle que, pour relever des défis de plus en plus complexes, les Casques bleus doivent disposer des moyens, du soutien et de la reconnaissance qu'ils méritent, promettant que : « Nous n'oublierons jamais les Casques bleus tombés au service de la paix et, ensemble, avec détermination, nous poursuivrons leur combat pour un avenir de paix. »