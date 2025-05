Congo-Kinshasa: L'ONU alerte sur la hausse des violences sexuelles dans l'Est de la RDC

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU,OCHA, alerte sur la hausse des violences sexuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les acteurs humanitaires ont signalé plus de 67. 000 cas de violences sexistes entre janvier et avril de cette année. Cela représente une augmentation de 38 % par rapport à la même période l'année dernière. Seulement 58 % des victimes des cas documentés ont reçu des soins médicaux appropriés dans le délai critique de 72 heures. C'est ce qu'indique le porte-parole du secrétaire général de l'ONU dans son briefing du jeudi 29 mai à New-York.

Plus de 90 % des cas signalés à l'échelle nationale se trouvent dans les provinces de l'Est touchées par le conflit, où la réponse est encore entravée par l'insécurité et les réductions de l'aide, note le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU.

Selon les partenaires d'OCHA intervenant dans le secteur de la santé, plusieurs établissements de santé de la province du Sud-Kivu sont confrontés à une pénurie de kits de prophylaxie post-exposition au VIH, principalement en raison des contraintes sécuritaires.

De plus, rappelle l'ONU, plusieurs de ses partenaires impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Sud-Kivu ont fermé leurs programmes depuis mars en raison des réductions de l'aide.

Dans le seul territoire d'Uvira, au Sud-Kivu, les autorités locales ont recensé plus de 100 cas de violences sexuelles entre février et avril 2025, et de nouvelles attaques ont été signalées en mai, selon l'ONU.