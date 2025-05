Ile Maurice: Rs 4,7 milliards en 2024, baisse début 2025

Maurice est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de macaque à longue queue, une espèce principalement utilisée dans la recherche scientifique. Les chiffres du commerce extérieur publiés cette semaine par Statistics Mauritius révèlent qu'au premier trimestre 2025, malgré une légère baisse des exportations, celles-ci ont connu une progression constante tout au long de 2024, et ont généré des revenus de plusieurs milliards de roupies. Cette espèce, classée en danger d'extinction, est expédiée chaque année vers des laboratoires en Amérique, en Europe et ailleurs.

Selon les chiffres, une baisse des exportations de primates vivants (macaques) est observée au premier trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024. Au premier trimestre 2025, 1 870 macaques ont été exportés de Maurice pour une valeur de Rs 554 millions, contre 2 811 primates pour Rs 830 millions au premier trimestre 2024. Le nombre de primates exportés avait toutefois augmenté au cours de 2024.

Au deuxième trimestre 3 094 macaques ont été exportés pour Rs 973 millions, 4408 au troisième trimestre pour Rs 1,3 milliard, puis 4 310 au quatrième trimestre, générant Rs 1,6 milliard. En 2023, 15 907 macaques ont été exportés pour une valeur de Rs 3,9 milliards, tandis qu'en 2024, 14 623 macaques ont été exportés pour un montant supérieur, s'élevant à Rs 4,7 milliards.

Au premier trimestre 2025, les exportations totales, incluant les provisions pour navires et les carburants maritimes, ont atteint Rs 26,6 milliards, soit une hausse de 11,9 % par rapport aux Rs 23,8 milliards du même trimestre en 2024. Cette progression s'explique principalement par une forte augmentation des exportations dans les secteurs suivants : les machines et équipements de transport ont progressé de 109,1 %, les ship's stores et bunkers de 35,7 %, les produits manufacturés principalement classés par matériau de 14,5 % et les articles manufacturés divers de 4,6 %.

Toutefois, cette hausse a été partiellement compensée par une baisse des exportations alimentaires et des animaux vivants, qui ont diminué de 7,5 %, ainsi que des produits chimiques et apparentés, en recul de 3,4 %. Malgré cette dynamique positive, les exportations totales ont légèrement reculé de 1,2 % au premier trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024.

Importations en légère baisse, mais hausse dans certains secteurs

Alors que les importations restent toujours élevées, leur volume total au premier trimestre 2025 a diminué de 14,2 % par rapport au trimestre précédent. Elles affichent également une baisse de 6 % par rapport aux Rs 69,8 milliards enregistrés au même trimestre en 2024.

Cependant, cette baisse globale masque une hausse des importations dans plusieurs catégories, notamment les machines et équipements de transport, en progression de 6,7 %, les produits manufacturés principalement classés par matériau, qui augmentent de 6,3 %, les produits chimiques et apparentés, en hausse de 5,5 %, les denrées alimentaires et animaux vivants, qui croissent de 5,2 %, les combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes, avec une augmentation de 3,9 %, ainsi que les articles manufacturés divers, qui grimpent de 3,1 %.

Le déficit commercial du premier trimestre 2025 s'élève à Rs 47,3 milliards, soit une baisse de 20,1 % par rapport aux Rs 59,2 milliards enregistrés au trimestre précédent. Cependant, ce déficit est en hausse de 2,9 % par rapport aux Rs 46 milliards observés au premier trimestre 2024.

Pour l'ensemble de l'année 2025, les exportations totales devraient rester stables par rapport à 2024, autour de Rs 110 milliards. Quant aux importations, elles atteindraient environ Rs 320 milliards, en légère augmentation de 0,6 % par rapport aux Rs 318 milliards de l'année précédente. Le déficit commercial pour 2025 est ainsi estimé à environ Rs 210 milliards, soit une progression modérée de 1,0 % par rapport aux Rs 208 milliards de 2024.