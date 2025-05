Soudan: Le Vice-président du Conseil Souverain de Transition s'entretient avec le Président du Burundi

Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, le commandant Malik Agar s'est entretenu avec le président burundais Évariste Ndayishimiye en marge de leur participation aux réunions du Mécanisme régional de suivi de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs, tenues dans la capitale ougandaise, Kampala.

Les entrtiens ont porté sur la situation au Soudan, le contexte de la rébellion de la milice terroriste des Forces de Soutien Rapide et les implications de cette rébellion sur la situation régionale.

Dans un communiqué de presse, le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin a expliqué que la réunion a porté sur les interventions étrangères, régionales et internationales, le parrainage de la rébellion par les Émirats Arabes Unis et ses liens avec certains pays voisins qui ont joué un rôle négatif en facilitant le passage d'armes et de mercenaires à travers leurs territoires vers le Soudan.

Son Excellence a déclaré que le Président burundais a affirmé sa sympathie et son soutien au Soudan, à son peuple et à ses forces armées, qui ont contribué à instaurer la paix et la sécurité dans le pays.

Le Sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères a expliqué que le Président Évariste a exprimé la disposition de son pays à apporter tout le soutien possible à cet égard, expliquant que le Vice-président du Conseil de Souveraineté a salué les positions de soutien du Burundi envers le Soudan aux niveaux international et régional, ainsi que son accueil du siège de la Conférence Internationale sur les Grands Lacs.\ OSM