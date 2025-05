Afrique: L'Éthiopie accueillera le 2e Sommet africain sur le climat

Addis-Abeba — L'Éthiopie accueillera le 2e Sommet africain sur le climat (ACS2), qui vise à souligner le rôle de l'Afrique dans l'élaboration de solutions climatiques mondiales, du 8 au 10 septembre 2025.

La remarque a été faite lors de la réunion du groupe de travail technique du Forum sur l'économie verte résiliente au climat, qui s'est tenue jeudi à Addis-Abeba.

Lors de l'ouverture de la réunion, le ministre d'État chargé de la Planification et du Développement, Seyoum Mekonnen, a noté que le changement climatique constitue une urgence majeure qui touche tous les aspects de la vie, perturbe les écosystèmes, force les communautés à se déplacer et met en danger les ressources vitales.

Le ministre d'État a également déclaré que l'Éthiopie avait démontré son leadership et son engagement en faveur d'une croissance verte et durable grâce à des initiatives en matière d'agriculture intelligente face au climat, de politique de mobilité électrique et d'avancées significatives en matière d'infrastructures.

Selon lui, le gouvernement éthiopien entend changer le discours sur le changement climatique, en passant d'une représentation de l'Afrique comme une victime à une mise en avant des efforts concrets déployés.

Créé en 2018 en étroite collaboration avec ses partenaires de développement afin d'assurer une meilleure coordination pour une mise en œuvre efficace de la stratégie CRGE de l'Éthiopie, le forum a activement participé à l'initiative Green Legacy (GL), a-t-on appris.

Les principaux membres du forum, la délégation de l'UE, les ambassades royales de Norvège, de Suède, du Danemark, du Royaume-Uni, de Corée, d'Allemagne et d'autres partenaires de développement, ainsi que les ministères piliers du CRGE, ont harmonisé leurs efforts et mobilisé des ressources, les besoins pour renforcer leur contribution aux solutions climatiques et les priorités clés du forum.

Seyoum a déclaré que les principaux membres du forum soutenaient également l'Éthiopie dans ses efforts pour accueillir l'AEC2, favorisant ainsi l'engagement et reconnaissant le leadership de l'Afrique dans les dialogues mondiaux.

Live Sydness, conseillère pour le climat et les forêts à l'ambassade de Norvège, a déclaré dans son discours d'ouverture que la Norvège collaborait avec l'Éthiopie à la mise en œuvre de la stratégie pour une économie verte résiliente au changement climatique (CRGE) ainsi que de la contribution déterminée au niveau national (CDN).

Nina Hissen-Wright, responsable du climat et de la nature au Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement de l'ambassade britannique, s'est dite optimiste quant à un dialogue fructueux : « Tous les donateurs présents ont collaboré avec le gouvernement éthiopien et ont véritablement contribué à faire avancer ce programme... »

Nous espérons bientôt disposer d'un marché de l'électricité fonctionnel en Éthiopie et permettre à l'Éthiopie d'exploiter pleinement toutes les formidables opportunités qui pourraient s'offrir à elle. »