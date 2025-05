Ethiopie: Afreximbank veut étendre son intervention au pays en s'engageant auprès des milieux d'affaires

Addis-Abeba — La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a exprimé le souhait d'étendre son intervention en Éthiopie au-delà du secteur bancaire, en s'engageant auprès des milieux d'affaires afin de présenter ses programmes éprouvés.

Le bureau régional d'Afreximbank pour l'Afrique de l'Est organisera une tournée de présentation sur le thème « Stimuler la croissance de l'Éthiopie : Catalyser le commerce, l'investissement et l'industrialisation grâce à des solutions Afreximbank sur mesure », à Addis-Abeba, les 2 et 3 juin.

Afreximbank est une institution financière multilatérale panafricaine créée en 1993 avec pour objectif général de promouvoir le commerce intra- et extra-africain.

La Banque compte 53 États membres africains et 12 États membres caribéens, ce qui lui permet d'étendre ses activités et programmes de financement aux États de la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

Afreximbank dispose de sept bureaux régionaux situés sur des marchés clés d'Afrique et des Caraïbes, couvrant leurs opérations dans les sous-régions respectives, à savoir l'Égypte, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Cameroun, le Nigéria, la Côte d'Ivoire et la Barbade.

L'Éthiopie est un État membre fondateur d'Afreximbank et a ratifié l'accord d'établissement d'Afreximbank en 1994.

La banque a déclaré dans un communiqué qu'au cours des cinq dernières années, elle a facilité des transactions commerciales intra et extrarégionales d'une valeur de 4,7 milliards de dollars US par l'intermédiaire de diverses institutions financières éthiopiennes, grâce au programme de facilitation des échanges commerciaux d'Afreximbank (AFTRAF).

En 2024, la Banque a réglé des paiements commerciaux internationaux d'une valeur de 32 milliards de dollars US pour le compte d'entreprises éthiopiennes, grâce au programme de services de paiement commercial d'Afreximbank (AfPAY).

L'Éthiopie est un pays stratégique en Afrique de l'Est, et même sur l'ensemble du continent africain. Dixième plus grand pays du continent, avec une population estimée à 129 millions d'habitants, elle est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.

Afreximbank souhaite donc étendre son intervention en Éthiopie au-delà du secteur bancaire, en collaborant avec les milieux d'affaires (privés et publics) afin de présenter les programmes et solutions éprouvés de la Banque, susceptibles de favoriser le développement et de stimuler la croissance économique dans des secteurs clés, notamment l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, le développement des infrastructures, l'énergie et le tourisme.