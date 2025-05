Ile Maurice: André Viljoen revient piloter la compagnie

Après une décennie à la tête de Fiji Airways, André Viljoen revient à un poste qu'il connaît bien : celui de Chief Executive Officer (CEO) d'Air Mauritius (MK), à l'issue d'une chasse aux têtes rigoureuse. Il prendra officiellement ses fonctions le 15 octobre, a annoncé MK dans un communiqué publié hier. Son départ a été confirmé par la presse internationale, notamment le Fiji Sun et le Fiji Times, qui rapportent que Fiji Airways a officiellement annoncé son retrait pour octobre.

Cette nomination ne constitue pas une surprise : dans son édition du 31 janvier, l'express annonçait déjà le retour d'André Viljoen aux commandes de MK. Il était le choix n° 1 du Prime Minister's Office. «Débarqué avant même d'avoir attaché sa ceinture. C'est le cas de le dire pour Dass Thomas, annoncé par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, luimême, il y a dix jours, comme le CEO à venir de MK. Comme lot de consolation, Dass Thomas reste membre du conseil d'administration reconstitué le 9 janvier. C'est finalement André Viljoen, ancien dirigeant de la compagnie, attendu au pays dans quelques jours, qui sera aux commandes de la compagnie aérienne nationale (...).»

Cependant, le conseil d'administration de Fiji Airways ne voulait pas le laisser partir, eu égard au bon travail accompli par Viljoen durant ces dix dernières années. Mais les négociations se sont poursuivies pour aboutir à un accord. «Au nom du conseil d'administration et de l'ensemble du groupe Fiji Airways, nous exprimons notre profonde gratitude à André pour son leadership remarquable au cours des dix dernières années», a déclaré Nalin Patel, président de Fiji Airways.

André Viljoen restera membre du conseil d'administration afin d'assurer une transition en douceur. Nalin Patel a précisé qu'aucun conflit d'intérêts n'était à craindre, les deux compagnies desservant des marchés distincts.«Au contraire, le fait que Fiji Airways et MK utilisent des appareils similaires comme l'Airbus A350 et l'ATR ouvre des perspectives intéressantes de collaboration, tant au niveau du leadership que des opérations», a-t-il ajouté.

45 ans d'expérience dans le transport aérien

Fort de ce bilan remarquable, André Viljoen s'appuie sur plus de 45 ans d'expérience dans le transport aérien. Titulaire d'un diplôme en comptabilité et commerce, et expert-comptable de formation, il a débuté sa carrière dans les années 1980 chez British Airways (Comair) en Afrique du Sud comme Financial Manager, avant de gravir les échelons jusqu'à devenir Group Chief Financial Officer puis Group Commercial Director. Il a ensuite occupé plusieurs postes de direction, notamment à South African Airways, où il est devenu président et CEO en 2002.

Il a été CEO de MK de décembre 2010 à août 2015, période durant laquelle il a lancé un plan de redressement en sept étapes. Il a rejoint ensuite les îles Fidji en tant que Managing Director et CEO de Fiji Airways.

À la tête de Fiji Airways, il est reconnu pour avoir piloté avec succès la compagnie pendant la pandémie de Covid-19. Il a mis en oeuvre la stratégie Survival and Ready, sans renflouement de la part des actionnaires. Grâce à cette approche, la compagnie a été la première à relancer ses vols vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Résultat : une croissance totale de 40 % en 2022 et 2023, et des bénéfices records en 2023.

Sous sa direction, Fiji Airways s'est hissée parmi les meilleures compagnies de la région, aux côtés d'Air New Zealand et de Qantas. En 2024, elle occupe la 14e place du classement mondial Skytrax, contre la 102e en 2016. Elle opère aujourd'hui une flotte parmi les plus jeunes du monde, génère un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars et a été élue Best Airline Australia/Pacific deux années de suite.

Parmi ses réalisations notables figure la création de la Fiji Airways Aviation Academy, dotée de simulateurs de vol de dernière génération. Cette infrastructure a permis à la compagnie de réaliser des économies, de former davantage de pilotes locaux et de réduire sa dépendance aux expatriés, tout en attirant des clients comme Air Tahiti, Qantas ou Cathay Pacific.

André Viljoen est également reconnu pour valoriser la qualité du service à la clientèle. Il a introduit le programme Up Your Service de Ron Kaufman au sein de South African Airways, MK et Fiji Airways, contribuant à l'obtention de distinctions telles que les 4 étoiles Skytrax et les 5 étoiles Apex. Parallèlement, il accorde une grande importance au développement du leadership local. Grâce à ses programmes de transformation managériale, de nombreux employés ont pu accéder à des postes à responsabilité.

Une vaste procédure de recrutement sera lancée pour lui trouver un successeur. Le poste sera ouvert aux candidatures internes, nationales et internationales. «Tous les candidats répondant aux critères précis du profil de poste seront examinés avec attention», a assuré Nalin Patel.

Défis

Le nouveau CEO devra faire face à de lourds défis. André Viljoen retrouvera une compagnie confrontée à d'importants défis financiers. Bien qu'au mois de mars, lors d'une conférence de presse, MK ait annoncé la mise en place de mesures correctives face à cette situation préoccupante, le bilan reste lourd.

Lors de cette conférence, Kishore Beegoo, Chairman et membre du comité de gestion, avait dressé un état des lieux sombre de la situation financière, opérationnelle et organisationnelle de la compagnie. Les comptes clôturés en mars 2024 révèlent des pertes accumulées de Rs 15,5 milliards (317 millions d'euros) depuis la création de MK. Par ailleurs, le passif de l'actionnariat affiche un déficit de Rs 9,5 milliards (195 millions d'euros), ce qui correspond à un capital négatif d'environ Rs 10 milliards.

Nous avons tenté de le contacter et sommes en attente d'un retour.