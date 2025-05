Ile Maurice: 168 poignées de porte en cuivre dérobées

Un important vol de matériel a été signalé au prestigieux hôtel Four Seasons Anahita, situé à Beau Champ, dans l'Est. Deux plaintes ont été enregistrées cette semaine, faisant état du vol de poignées de porte en cuivre, pour une valeur totale estimée à plus de Rs 3,3 millions.

Dans la première affaire, un ingénieur de chantier, affecté à la supervision de 35 villas en rénovation depuis avril 2025, a déclaré avoir constaté lors d'un contrôle, le 27 mai, la disparition de 74 poignées en cuivre installées sur différentes portes en bois. Le préjudice est évalué à Rs 1 480 000. Aucun suspect n'a été identifié, et les lieux ne sont ni surveillés par caméra, ni gardés par des agents de sécurité.

Une seconde plainte a été déposée quelques minutes plus tard par le responsable de la sécurité de l'hôtel. À la suite d'un signalement du service de housekeeping, il a effectué un contrôle qui a révélé le vol de 94 autres poignées similaires, d'une valeur estimée à Rs 1 880 000. Les enquêteurs du CID et l'inspecteur Lutchmun de la DCIU se sont rendus sur place pour constater les faits. Le mode opératoire et le court laps de temps entre les deux signalements laissent penser à une série d'actes ciblés, probablement perpétrés par des individus connaissant bien les lieux.

Une enquête est en cours afin d'identifier les auteurs de ces vols audacieux.