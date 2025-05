Algérie: Déploiement de la 5G - Lancement officiel de l'adjudication par appel à la concurrence

ALGER — Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, dans un communiqué, le lancement officiel de l'adjudication par appel à la concurrence concernant la technologie de cinquième génération (5G), précisant que les dossiers d'appel à la concurrence peuvent être retirés dès ce jeudi pour un lancement effectif de ce service prévu le troisième trimestre de 2025.

"L'adjudication par appel à la concurrence concernant la technologie 5G a été lancée par l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), après exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'approfondissement des études liées aux aspects financiers et techniques y afférents, opérant ainsi un saut qualitatif dans le positionnement de de l'Algérie comme pôle technologique africain et méditerranéen", a expliqué le ministère.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de "la vision stratégique du président de la République qui a défini les contours d'une Algérie numérique moderne connectée à son environnement régional et international", a ajouté la même source.

Après avoir indiqué que "la 5G sera déployée progressivement, en commençant par les régions à forte densité de population et les zones industrielles", le ministère a souligné que cette opération "participe d'une volonté politique claire de faire de la transformation numérique un levier de la croissance économique et de renforcer la souveraineté numérique".

"Il ne s'agit pas seulement de lancer une nouvelle technologie, mais de renforcer l'infrastructure, de booster la croissance économique, de créer des opportunités d'emplois durables, voire d'instaurer une vision nationale visant à accélérer l'innovation, à autonomiser les jeunes et à placer l'Algérie au coeur de l'échiquier numérique mondial", avait déclaré le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki.

Pour ce qui est du calendrier et des modalités de déploiement de la 5G, le ministère a précisé que "les dossiers d'appel à la concurrence (DAC) peuvent être retirés du 29 mai au 1er juin 2025, l'attribution provisoire des licences étant prévue pour le 3 juillet 2025, qui coïncide avec les festivités marquant le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance", ajoutant que "le lancement effectif du service de la 5G interviendra lors du troisième trimestre de 2025".

Les secteurs prioritaires seront "les villes intelligentes, l'industrie 4.0, la santé numérique et la mobilité intelligente", selon le ministère, qui assure que le cahier des charges sera "transparent, ouvert et conforme aux meilleures normes internationales" et que l'opération se fera dans "un cadre concurrentiel attractif pour les leaders mondiaux et à même de renforcer l'innovation locale".

Cette démarche reflète "l'engagement de l'Algérie à construire un avenir numérique prometteur et à renforcer sa place en tant que leader régional dans le domaine de l'innovation technologique", indique-t-on de même source.

Pour de plus amples informations, le ministère invite à consulter le site web de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ( https://arpce.dz ) et à utiliser sa messagerie ( info@arpce.dz ), conclut le communiqué.