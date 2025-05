Soudan: Le Greffier Général des Organisations Syndicales annonce la fin du cycle électoral des organisations syndicales

Le Greffier Général des Organisations Syndicales, conseillère juridique générale, Mme.Amna Al-Sadig a rendu une « Résolution n° (7) de 2025 » concernant les organisations syndicales, stipulant la fin du cycle électoral et que tous les bureaux exécutifs soient convertis en bureaux préliminaires, conformément à un certificat délivré par la greffière générale des organisations syndicales, précisant les tâches des bureaux.

Résolution vient après consultation du ministre de la Justice et conformément aux dispositions de l'article (10) de la loi sur les organisations d'employeurs de 1992 et aux règlements applicables, et en raison de la fin du cycle électoral pour les bureaux exécutifs des organisations d'employeurs, qui a commencé son cycle en 2018 et s'est terminé en 2022, et en raison de la longueur de ce cycle, et afin que ces bureaux ne soient pas incapables d'atteindre leurs objectifs.

La décision entre en vigueur à compter de la date de signature (29 mai 2025) et toutes les parties concernées doivent la mettre en oeuvre.\ OSM