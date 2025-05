Burkina Faso: Examens du primaire 2025 - Le ministre Jacques Sosthène Dingara dans les Cascades pour se rassurer sur les préparatifs

A 4 jours du début de l'examen du Certificat d'études primaires (CEP) et du concours d'entrée en 6e, le ministre de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, veut se rassurer que tout est fin prêt pour le top départ. C'est dans ce sens que s'inscrit sa visite, accompagné de son staff, dans la région des Cascades, le vendredi 30 mai 2025.

Cette visite, a affirmé M. Dingara, rentre dans le cadre des préparatifs des examens du primaire. Il a rencontré plus tôt dans la matinée, des encadreurs pédagogiques de la région au sein de la Direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle des Cascades à Banfora, avant de poursuivre sa visite à Sindou.

Jacques Sosthène Dingara a également visité des écoles primaires publiques dans la ville de Banfora, où il a encouragé et félicité élevés et enseignants. En marge de son séjour dans les Cascades, le ministre Dingara a tenu une vidéo conférence avec tous les directeurs régionaux en charge de l'enseignement de Base.

Une séance vidéoconférence au cours de la quelle les DR ont, à tour de rôle, fait le point sur les préparatifs et les derniers réglages pour le bon déroulement de l'examen dans leurs différentes régions. Cette visite aux pas de course conduira également le ministre et sa délégation à Béregadougou, dans la province du Houet. Plus de détails dans nos publications à venir.