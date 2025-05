Le candidat du Soudan, Dr. Al-Siddig Al-Obeid a remporté le poste de directeur exécutif du pays au conseil d'administration de la Banque africaine de développement, succédant à l'ancien représentant libérien, Rufus, dans une nouvelle réalisation diplomatique et économique qui reflète la compétence des cadres soudanais et leur capacité à rivaliser dans les forums internationaux.

Cette victoire bien méritée a été remportée lors des réunions annuelles du Groupe de la Banque qui se sont tenues cette semaine, où le Dr Al-Obaid a reçu un large soutien des gouverneurs des États membres, qui ont salué sa compétence professionnelle et son expérience accumulée. Ils ont souligné que son arrivée au leadership de la Banque représentera un apport qualitatif qui contribuera à renforcer l'efficacité de l'institution continentale.

Dr Al-Obeid est l'un des experts économiques les plus éminents du Soudan et de la région, avec plus de vingt-cinq ans d'expérience pratique dans les domaines du développement économique, de la planification financière, de l'évaluation et de la gestion de projets, de l'analyse économique, des partenariats public-privé et de la gestion de la dette publique.

Il a joué un rôle clé dans les négociations avec les principales institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, contribuant à obtenir des subventions et des financements dépassant 3 milliards de dollars pour le Soudan. Il est titulaire d'un doctorat en économie du Royaume-Uni, ainsi que d'une maîtrise en économie de l'énergie, d'une maîtrise en développement économique et d'une licence en économie agricole.

Dr Al-Obaid a occupé plusieurs postes de direction au ministère des Finances et de la Planification économique, notamment celui de directeur général de l'unité des partenariats public-privé, de directeur du département des institutions financières internationales et de directeur du cabinet du ministre.

Il a également été directeur de l'Unité d'économie pétrolière au ministère du Pétrole, où il a fourni des analyses approfondies qui ont contribué à la stabilisation des revenus pétroliers et à la planification des budgets publics. Il a également dirigé avec succès un certain nombre de projets financés par des partenaires internationaux et a participé à l'élaboration des politiques économiques et financières nationales.

L'élection du Dr Al-Siddig Al-Obeid à ce poste de direction est l'aboutissement de sa brillante carrière et reflète la confiance régionale et internationale dans la compétence des cadres soudanais et leur capacité à contribuer efficacement aux institutions internationales.\ OSM