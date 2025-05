Soudan: Le Forum d'Oslo met en lumière les violations commises par les milices contre les civils

La Présidente de la Commission de lutte contre la violence à l'égard des femmes Dr. Sulaima Ishaq a souligné lors du Forum d'Oslo les graves violations commises par les Forces de Soutien Rapide-FSR contre les civils, les qualifiant de « sans précédent ». Elle a expliqué qu'il s'agissait notamment de pillages, de meurtres et de génocides, en plus des enlèvements, des déplacements forcés et des violences sexuelles systématiques contre les femmes et les enfants, ainsi que du ciblage des installations de service , du vol et de la vente de biens archéologiques.

Mme Sulaima Ishaq cheffe de la Commission de lutte contre la violence à l'égard des femmes a participé à la 17e édition du Forum d'Oslo pour la liberté, qui a débuté lundi dans la capitale norvégienne, Oslo. Le forum a été organisé par la Fondation des Droits de l'Homme et a réuni un groupe de militants et de défenseurs des droits de l'homme du monde entier, sous le slogan - cette année - « Imaginez ».

Sulaima a souligné l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre par la milice rebelle FSR, imputant la responsabilité au soutien que ces forces reçoivent des Émirats arabes unis, qu'elle a décrit comme un « État agressif », ainsi qu'à d'autres soutiens régionaux qui, selon elle, sont contraires à la sécurité et à la sûreté du Soudan et de son peuple.

Mme Sulaima a lancé un appel direct à la communauté internationale pour qu'elle soutienne le peuple soudanais et sa juste cause, soulignant que les Soudanais méritent la paix, la liberté et la justice. Elle a déclaré : « Les femmes soudanaises n'ont pas besoin de pitié, mais plutôt de votre compassion et de votre véritable compréhension. Elles doivent être appréciées, comprises et non oubliées. » « Je vous demande de rester à nos côtés, même si ce n'est qu'à un pas de nous », a-t-elle ajouté.

Sulaima a souligné que sa participation au forum s'est déroulée malgré d'importants défis logistiques, notamment le ciblage de l'aéroport de Port-Soudan et la nécessité de traverser trois pays pour atteindre Oslo. Elle a souligné que « transmettre la voix du Soudan au monde en vaut la peine ». « Je me suis réveillée aujourd'hui en paix, mais certains se réveillent chaque jour au son de la guerre. Mes propres enfants dorment désormais dans une zone de guerre, tout comme des milliers d'hommes et de femmes soudanais », a-t-elle déclaré.

Mme Sulaima a passé en revue le rôle pionnier des femmes soudanaises dans la révolution de décembre, saluant leurs sacrifices pour atteindre les valeurs de liberté, de justice et de paix.

Son discours a été largement accueilli, de nombreux participants exprimant leur soutien et leur sympathie. Elle a également accordé un certain nombre d'entretiens aux médias avec des organisations internationales, ce qui lui a donné une occasion importante de présenter la réalité de la détérioration de la situation humanitaire au Soudan, qui est essentiellement due aux violations généralisées et systématiques commises par la milice FSR et ses partisans contre les civils, en particulier les femmes et les enfants, à travers le pays.\ OSM