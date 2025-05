Kenya: « Que toute la lumière soit faite sur la mort du Père Maina et du Père Bett », demandent les évêques

Nairobi — « Nous demandons une enquête approfondie sur ces décès, afin de découvrir les circonstances réelles et les véritables motifs, dans le but de garantir à l'avenir la sécurité de nos prêtres et de tous les Kenyans ».

C'est ainsi que Mgr Maurice Muhatia Makumba, archevêque de Kisumu et président de la Conférence des évêques catholiques du Kenya (Kenya Conference of Catholic Bishops, KCCB), a demandé que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de deux prêtres catholiques tués à quelques jours d'intervalle.

Le père John Ndegwa Maina, curé de l'église Saint-Louis à Igwamiti, est décédé à l'hôpital le 15 mai, soupçonné d'avoir été empoisonné après avoir été retrouvé dans un état critique, mais encore en vie, sur le bord de l'autoroute Nakuru-Nairobi (voir Fides 21/5/2025). Avant de mourir, le prêtre a raconté avoir été enlevé par des inconnus. Mgr Makumba a qualifié cet acte d'« horrible meurtre dont les responsables devront répondre devant Dieu ».

Le 22 mai, c'est le père Alloyce Cheruiyot Bett qui a été abattu par des bandits dans la vallée de Kerio, à Elgeyo Marakwet (voir 23/5/2025). « Nous sommes profondément troublés par le fait que ces deux décès aient été causés par des intentions malveillantes et mystérieuses. Nous souhaitons dénoncer la mort de ces ministres de Dieu et le sentiment d'insécurité et d'impuissance créé par ces incidents contre les serviteurs de Dieu », a-t-il souligné.

Le président de la KCCB a ensuite exprimé la « profonde consternation » des évêques kenyans « face au peu de valeur accordée à la vie ; les meurtres sont pris à la légère et utilisés sans scrupules dans la lutte politique ».

« Le travail accompli par les prêtres catholiques va au-delà du service religieux et de l'évangélisation. Il s'étend à la prise en charge des marginaux, des oubliés et des malades, afin de leur apporter une espérance qui ne déçoit pas », a conclu Mgr Makumba.