Ile Maurice: Une légère marge de manoeuvre face à un déficit élevé

SBM Insights souligne l'importance particulière de l'accord sur les Chagos dans le contexte actuel. Notamment le package financier qui devrait, selon Nuvin Balloo, fournir une légère marge de manoeuvre supplémentaire à Maurice alors que le pays s'attelle à faire face à un déficit fiscal élevé.

Dans la perspective du prochain Budget national, ce revenu annuel accorderait au gouvernement des moyens additionnels afin de poursuivre les réformes structurelles et d'accomplir l'assainissement budgétaire à moyen terme.

«Il est rassurant de constater que le support financier et les entrées de devises étrangères qui l'accompagneront vont, sur la durée, aider à améliorer les performances des marchés des changes nationaux et à rendre le secteur bancaire encore plus résilient, tout en boostant la disponibilité des devises étrangères sur le marché local et soutenant, à certains égards, la stabilité de la roupie», constate le Group Chief Strategy Officer de la SBM.

La publication rappelle que le Royaume-Uni a accepté de verser une somme annuelle de 165 millions de livres sterling pour chacune des trois premières années suivant l'entrée en vigueur du traité ; un montant annuel de 120 millions de livres sterling, à partir de la quatrième année et pour toute la durée du traité ; une somme de 40 millions de livres sterling pour capitaliser un Trust Fund établi par Maurice au profit des Chagossiens ; et enfin une subvention annuelle de 45 millions de livres sterling pendant 25 ans pour soutenir des projets favorisant le développement économique et le bien-être de Maurice et de sa population.