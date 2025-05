Ile Maurice: Le Kolektif 420 appelle à la mobilisation le 1er juin

C'est avec détermination que le Kolektif 420 a tenu, lundi, une conférence de presse à l'hôtel Saint Georges, pour annoncer une marche pacifique prévue le dimanche 1er juin à midi au Jardin de la Compagnie. Au coeur de cette mobilisation : un appel à la légalisation du cannabis, mais aussi une interpellation directe des autorités sur la gestion de la politique antidrogue à Maurice.

Parmi les voix fortes, celle d'Azaria Topize, fils du légendaire chanteur Kaya, a résonné avec insistance. Il a mis en avant les retombées économiques potentielles d'une filière cannabique légale, notamment dans le domaine agricole. «Le cannabis, cultivé localement, peut devenir un levier de développement rural durable et d'autonomie pour nos agriculteurs», a-t-il déclaré. Heman, un autre porte-parole du collectif, a, lui, évoqué les opportunités dans le secteur touristique : «Une approche encadrée et responsable pourrait attirer une clientèle alternative, curieuse de découvrir une île moderne, ouverte et inclusive», a-t-il soutenu.

Mais le Kolektif 420 ne s'arrête pas à l'argument économique. Il appelle également à une réforme en profondeur de la National Agency for Drug Control. Samal Bundhoo, vice-président du Kolektif 420, a dénoncé l'inefficacité des membres actuels du conseil d'administration. «Ils ont mené des batailles, mais les résultats sont absents. Il faut une relève, des jeunes engagés et visionnaires capables de proposer des solutions concrètes aux problèmes liés à la drogue dans nos quartiers», a-t-il affirmé.

À travers ce rassemblement citoyen prévu dimanche, le Kolektif 420 souhaite non seulement plaider pour une législation progressiste et pragmatique du cannabis, mais également remettre la question de la gouvernance antidrogue au centre du débat public. À noter que cette marche se veut pacifique, inclusive et ouverte à toutes les personnes sensibles à la cause. «C'est un appel au dialogue, à la lucidité, et surtout à l'action collective», a conclu le Kolektif.