Tunisie: Innovate pays - Vers la promotion d'un tourisme durable et inclusif

La conférence « Innovate Tunisia : Tourisme et Industries créatives » s'est tenue le 29 mai 2025 à l'hôtel Mövenpick Gammarth, dans le cadre des projets TANIT Transition vers un tourisme alternatif, inclusif et durable en Tunisie et ECF - Euromed Clusters Forward, mis en œuvre par Leaders International avec le soutien financier de l'Union européenne, en partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat, et avec Creative Tunisia.

Cet événement phare a été dédié à la promotion d'un tourisme durable, inclusif et créatif, tout en mettant en valeur la richesse du paysage culturel tunisien à travers le tourisme alternatif et les industries créatives. Il a permis de croiser les apports de plusieurs initiatives structurantes, notamment Creative Tunisia, projet national emblématique de soutien aux chaînes de valeur créatives. L'ensemble des clusters et hubs design visités lors de l'événement ont d'ailleurs été développés dans le cadre de ce programme.

Une dynamique d'échange et de coopération régionale

La conférence a été précédée de deux journées immersives comprenant des visites de clusters et de hubs créatifs, ainsi que des rencontres professionnelles. Ces activités ont permis aux acteurs des industries créatives tunisiennes de renforcer leurs liens avec des clusters internationaux, des entreprises de la région MENA, ainsi que des organisations locales.

Ces échanges, rendus possibles grâce aux synergies positives entre Creative Tunisia, ECF et TANIT, ont favorisé le développement de partenariats, la mutualisation de bonnes pratiques et l'ouverture de nouveaux marchés dans les domaines du tourisme alternatif, du design et de l'entrepreneuriat créatif.

Une plateforme pour l'inclusion, la créativité et la coopération

Innovate Tunisia a également marqué le lancement officiel de TANIT CONNECT, une plateforme dédiée aux organisations de la société civile tunisiennes actives dans le tourisme durable, renforçant ainsi la coopération régionale, les initiatives transfrontalières, et la participation citoyenne à la transformation du modèle touristique tunisien.

Tout au long de l'événement, des panels et ateliers thématiques ont rassemblé des représentants de la société civile, des acteurs de l'écosystème créatif et touristique, des décideurs publics, ainsi que des partenaires internationaux autour des thématiques suivantes :

· Tourisme & Industries créatives - Débloquer les synergies pour une croissance durable

· Trouver de la valeur, construire des destinations - Défis et opportunités

· Briser les barrières - Les femmes façonnant l'avenir des industries créatives et du tourisme

· La voix de la société civile façonne l'avenir des industries créatives et du tourisme

Une exposition B2B dynamique a également été organisée pour encourager les échanges commerciaux et les opportunités de collaboration entre les opérateurs économiques des secteurs du tourisme et de la création en Tunisie.

Une convergence de projets soutenus par l'Union européenne

À cette occasion, Mme Fatma Ben Nour, Responsable pays - Tunisie auprès de Leaders International, a déclaré : « Innovate Tunisia s'inscrit à l'intersection de trois dynamiques complémentaires mises en oeuvre grâce au soutien de l'Union européenne : le projet Euromed Clusters Forward, qui accompagne les dynamiques de clustering autour de la Méditerranée ; le projet TANIT, qui valorise les organisations de la société civile actives dans le tourisme durable ; et le projet Creative Tunisia, qui structure et développe les filières créatives à fort potentiel culturel. »

Elle a ajouté : « Cet événement constitue une immersion au coeur de l'intersection entre tourisme et industries créatives, révélant comment ces secteurs façonnent économies, identités et opportunités, avec les voix de la Tunisie et de toute la région MENA pour guider la réflexion. »

De son côté, Docteur Dina Zabaneh, Gestionnaire de projets auprès de Leaders International, a souligné: « L'importance des projets TANIT et ECF réside dans leur ancrage territorial et dans le soutien de l'Union européenne. Cette journée est l'aboutissement d'un travail de terrain dans plusieurs villes tunisiennes, visant à refléter l'importance de la culture et des savoir-faire dans l'attractivité touristique de la Tunisie. »

Elle a précisé : « Nous avons choisi de mettre en lumière, à travers des visites terrain à Mahdia, Moknine, Denden et Nabeul, la richesse des métiers artisanaux - peinture, céramique, tissage - et les initiatives remarquables portées par des femmes, véritables actrices du changement et du rayonnement culturel tunisien. »