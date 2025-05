Algérie: Cherfi - Le plan national pour l'enfance (2025/2030) en phase finale d'élaboration

ALGER — La déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a affirmé que le plan national pour l'enfance (2025/2030) était actuellement en phase finale d'élaboration.

A la veille de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 1er juin de chaque année, Mme Cherfi a souligné dans une déclaration à l'APS, que ce plan, élaboré par l'Organe National de la Protection et de la Promotion de l'Enfance (ONPPE) en coordination avec le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) et avec la contribution des secteurs concernés, "englobe tous les axes et aspects liés à la protection et à la promotion de l'enfance, pour une meilleure prise en charge de cette catégorie".

Elle a précisé, dans ce cadre, que l'élaboration de ce plan a été confiée à une commission installée à la fin de l'année 2023, regroupant des départements ministériels, des représentants des corps de sécurité et d'associations activant dans le domaine, des experts et des spécialistes. La commission s'est attelée, a-t-elle ajouté, à l'élaboration de ce plan qui définit les axes stratégiques pour une meilleure prise en charge de l'enfance, conformément aux objectifs de développement durable.

Mme Cherfi a rappelé "la place importante" de l'enfance dans les politiques nationales, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Elle a, en outre, rappelé les acquis réalisés dans ce domaine, sur les plans législatif et institutionnel, estimant que les mesures prises pour la protection et la promotion de l'enfance "ont été, considérablement, renforcées, notamment ces dernières années".

Concernant les mécanismes mis en place, Mme Cherafi a évoqué la Constitution de 2020, qui a consacré le principe de "l'intérêt suprême de l'enfant", à travers le renforcement des droits de cette catégorie, ajoutant que les programmes nationaux placent la famille au coeur des priorités, en tant que principal cadre d'accueil de l'enfant.

La responsable a également évoqué les assises régionales sur l'enfance organisées, récemment, en préparation des deuxièmes assises nationales prévues avant la fin de l'année en cours, et sanctionnées par une série de recommandations concernant l'enfance, prises en compte dans l'élaboration du Plan national pour l'enfance.

Elle a, aussi, rappelé que l'Algérie a ratifié toutes les conventions internationales relatives à l'enfance, soulignant qu'elle "place les droits fondamentaux de l'enfant au centre de ses préoccupations", notamment ceux liés à l'obligation et à la gratuité de l'enseignement et aux soins de santé, en assurant les mesures de protection et d'accompagnement psychologique et social de tous les enfants.

La même responsable a insisté, par ailleurs, sur l'importance de protéger les enfants de l'impact négatif des technologies modernes sur leur santé physique et psychologique, rappelant le projet de la cellule de veille qui sera lancé prochainement, pour garantir un usage sûr et sécurisé de l'internet par cette catégorie.

Cette cellule, a-t-elle expliqué, sera chargée de détecter toute violation des droits de l'enfant, d'intervenir immédiatement pour assurer sa protection, et de contribuer à l'évaluation des contenus destinés aux enfants pour s'assurer de leur innocuité, et ce en coordination avec les instances et les services compétents.

Et d'ajouter que la mise en place du cadre juridique de cette cellule était en cours, sur la base de la révision du décret exécutif fixant les modalités d'organisation de l'ONPPE.

Elle a évoqué, dans ce cadre, les dispositifs d'accompagnement mis en place par l'ONPPE pour l'écoute et la prise en charge immédiate des préoccupations des citoyens concernant l'enfance, notamment le numéro vert (11-11) pour signaler toute atteinte aux droits de l'enfant.

Mme Cherfi a mis en avant le rôle de la société civile en matière de protection et de promotion de l'enfance, estimant que l'intérêt porté à l'enfant nécessite "une mobilisation collective et des efforts constants en vue de renforcer les programmes visant à promouvoir les droits de cette catégorie dans tous les domaines".