Algérie: Développement touristique durable - Rencontre entre les secteurs de la Culture et du Tourisme

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, et la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Houria Meddahi, ont coprésidé, jeudi à Alger, une rencontre de coordination de haut niveau, dans le cadre de "la relance de la stratégie nationale visant à intégrer les ressources culturelles dans les plans de développement durable", indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Cette rencontre qui a vu la présence de cadres des deux ministères, d'experts et de professionnels de la Culture et du Tourisme reflète une conscience stratégique croissante quant à l'importance de la complémentarité entre les deux secteurs, la culture étant considérée comme un levier de développement et un élément clé dans la diversification de l'offre touristique nationale, pour la consécration des principes d'authenticité et de pérennité et le renforcement de l'attractivité touristique de l'Algérie, ajoute le communiqué.

Lors de la séance d'ouverture, M. Ballalou a souligné "l'engagement du secteur à faire du patrimoine culturel matériel et immatériel un moteur économique, à travers une approche globale reposant sur la coordination institutionnelle, la modernisation des cadres réglementaires et l'utilisation de la numérisation pour assurer la valorisation du patrimoine sans altérer son authenticité".

De son côté, Mme Meddahi a affirmé "la nécessité de renforcer la coordination avec le secteur de la Culture pour développer le tourisme domestique en vue de soutenir la dynamique économique locale et d'ouvrir de larges perspectives d'investissement et d'emploi, en veillant à améliorer le tourisme saharien à même d'optimiser l'affluence des touristes étrangers, notamment au niveau des pôles sahariens, l'objectif étant d'améliorer l'attractivité des destinations touristiques algériennes".

Elle a ajouté que la culture "est une richesse civilisationnelle et touristique qu'il faut exploiter dans le cadre d'une vision intégrée".

Des exposés techniques axés notamment sur la numérisation des ressources culturelles, l'importance des festivals et la complémentarité des politiques sectorielles, ont été présentés.

Par ailleurs, cinq ateliers thématiques ont été organisés portant sur des questions de formation, de gouvernance, de diversification touristique, de valorisation des sites et de protection du patrimoine.

La rencontre a été sanctionnée par des recommandations, notamment la création d'une commission nationale conjointe entre les deux ministères chargée d'élaborer une feuille de route pour l'intégration des ressources culturelles dans le tourisme durable, à court, moyen et long termes, de soutenir l'activité touristique au niveau des sites culturels et historiques inscrits dans les circuits touristiques thématiques, et de consacrer le rôle de la culture et du tourisme dans le cadre de la puissance douce de l'Etat algérien et du renforcement de sa présence au niveau régional et international.

Entre autres recommandations figurent la coopération avec les sociétés de production cinématographique pour le tournage de films sur les sites touristiques pour faire de l'Algérie une destination internationale pour le tournage des oeuvres cinématographiques, la commercialisation de la production cinématographique nationale à travers des projections destinées aux touristes, particulièrement les étrangers, outre l'intégration des ressources culturelles, toutes formes confondues, dans le Plan national du tourisme 2030.

Il a été recommandé également de créer des applications numériques conjointes pour la promotion et la commercialisation des circuits culturels thématiques, de renforcer la coordination en vue de protéger les sites patrimoniaux, d'encourager les agences touristiques à inclure des visites de musées et de sites historiques et archéologiques dans leurs programmes, et d'associer les populations locales et les associations pour contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie des deux secteurs visant à faire la promotion des sites patrimoniaux et archéologiques.