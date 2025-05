Afrique: BAD - Des décisions entérinées pour consolider le rôle de la Banque dans le développement du continent

ABIDJAN — Les travaux des 60èmes Assemblées annuelles du groupe de la Banque de développement africaine (BAD) se sont achevés vendredi à Abidjan (Côte d'Ivoire) par l'adoption de décisions en vue de conforter davantage le rôle de cette institution dans le développement du continent.

Dans le communiqué final, diffusé à l'issue des travaux de ces Assemblées annuelles organisées du 26 au 30 mai, les gouverneurs de la BAD ont souligné l'importance de renforcer le rôle de la banque afin de "mobiliser les ressources nécessaires à l'accélération de la transformation structurelle de l'Afrique, à réaliser une croissance inclusive et verte, et atteindre les cibles du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies, de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, ainsi que l'Accord de Paris sur les changements climatiques et du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal".

Les membres du Conseil des gouverneurs ont mis en avant, dans leur communiqué, "les solides performances opérationnelles et financières enregistrées en 2024" et sa gestion "solide et prudente" des risques, tout en encourageant la BAD à mettre pleinement en oeuvre la stratégie décennale 2024-2033.

Ils se sont aussi félicité des mesures adoptées pour la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport du G-20 sur les cadres d'adéquation des fonds propres des banques multilatérales de développement (BMD), notamment dans les domaines qui nécessitent des actions concertées.

Les membres de la BAD ont appelé aussi à intensifier la collaboration avec les gouvernements des pays membres régionaux et non régionaux, ainsi qu'à renforcer les partenariats avec l'Union africaine (UA) et autres partenaires au développement.

Il a été aussi convenu, lors de ces assemblées, de soutenir la jeunesse africaine, en tant qu'acteur clé de la transformation, en facilitant des investissements ciblés dans des secteurs générateurs d'emplois et aider à lever les obstacles, notamment l'accès limité aux financements et les contraintes réglementaires.

S'agissant du Fonds africain de développement (FAD), il a été souligné la nécessité de redoubler les efforts pour améliorer la capacité de financement de ce Fonds à travers les emprunts sur les marchés financiers et les pays membres.

Le Conseil des gouverneurs a réaffirmé, en outre, le soutien "ferme et constant" de la BAD au commerce intra-africain et à l'intégration régionale, conformément à l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), à travers des investissements dans des infrastructures de qualité.

La BAD est appelée aussi à soutenir les efforts du continent pour atteindre la sécurité de l'eau en employant une approche intégrée, notamment axée sur le lien entre la sécurité de l'eau et la sécurité alimentaire.

Les membres du Conseil des gouverneurs ont également félicité le président sortant de la BAD, Akinwumi Adesina, pour son "leadership inspirant et visionnaire, qui a permis à l'institution de relever des défis complexes en matière de développement au cours des 10 dernières années".

Ils ont également adressé leurs félicitations au nouveau président, Sidi Ould Tah, à la suite de son élection, et qui va prendre ses fonctions le 1er septembre prochain.

Enfin, il a été décidé de tenir les prochaines Assemblées annuelles de la BAD à Brazzaville, au Congo, du 25 au 29 mai 2026.