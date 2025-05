Algérie: Le colonel Si El Haouès, une personnalité politique et militaire unique

BISKRA — Les participants à une conférence dédiée, vendredi à Biskra, à la vie et au parcours du commandant de la wilaya VI historique, le Martyr Ahmed Ben Abderrazak Hamouda, connu sous le nom de colonel Si El Haouès (1923-1959), ont souligné que ce Chahid était une "personnalité politique et militaire exceptionnelle qui a marqué l'histoire révolutionnaire de l'Algérie".

Le Moudjahid Mustapha Maâzouzi, a souligné, au cours de cette rencontre organisée à la maison de la culture Ahmed-Redha Houhou, que Si El Haouès, qui "se distinguait par sa grande discipline, sa sagesse, sa rigueur, sa capacité d'organisation et sa culture politique, avait mis à profit ses qualités pour mobiliser les populations de la région des Aurès, dans les wilayas I et VI historiques, en faveur de la cause nationale, avant la Révolution, puis lors des batailles qu'il avait menées et remportées, en commandant aguerri, jusqu'à son martyre ".

De son côté, Noureddine Kezzoula, professeur d'histoire à l'université de Biskra, a indiqué que la "forte personnalité, le comportement et l'humilité de ce héros de la Révolution se sont imposées dans les rangs des Moudjahidine et des citoyens dont il avait contribué à la formation, notamment en matière d'adhésion à la lutte armée et de propagation des principes et des valeurs de la société, assurant la formation de chefs militaires qui ont pu remporter de nombreuses victoires sur les forces d'occupation françaises ".

Ali Boudraâ, président de la Coordination nationale pour la préservation de la mémoire nationale et du patrimoine historique, a souligné, quant à lui, que l'Algérie a "enfanté de nombreuses figures nationales qui ont joué un grand rôle dans la lutte pour la liberté, précisant que Si El Haouès s'était fortement distingué par ses contributions sur le terrain, dans le travail politique, la sensibilisation et les actions héroïques, permettant d'élargir la portée de la glorieuse Révolution de libération, ce qui lui avait valu le respect de tous".

Il a également souligné que les positions et le parcours de Si El Haouès, ainsi que d'autres héros de la lutte armée pour l'indépendance, doivent faire l'objet d'études et de recherches pour bénéficier aux générations montantes.

Né en 1923 à M'chounèche (nord-est de Biskra), le Martyr Si El Haouès avait adhéré très tôt au mouvement nationaliste pour rejoindre ensuite la Révolution et occuper plusieurs postes de commandement dans la wilaya I historique, dans les Aurès, avant d'être nommé commandant de la wilaya VI historique jusqu'à sa mort en héros au cours de la bataille de Djebel Thamer, à Boussaâda, en mars 1959, aux côtés du colonel Amirouche.

Cette conférence était organisée par le bureau de wilaya de la Coordination nationale pour la préservation de la mémoire nationale et du patrimoine historique, en coopération avec le secrétariat de wilaya de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), avec la participation de chercheurs, d'historiens et d'universitaires.