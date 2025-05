Algérie: Sonatrach - L'ENTP remporte le 'Prix du Choix de la Qualité 2025'

ALGER — L'Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), filiale à 100 % du Groupe Sonatrach, a obtenu le prestigieux "Prix du Choix de la Qualité 2025" décerné par l'European Society for Quality Research (ESQR), a indiqué vendredi un communiqué du groupe.

Il s'agit du deuxième prix consécutif décerné par la même organisation européenne basée en Suisse, après le "Prix du Meilleur Leadership en Qualité" en 2024 dans le domaine de la "qualité et du leadership".

Le prix a été remis au président directeur général de l'ENTP, Abdelghafour Ghellab, lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée, jeudi , au niveau de l'hôtel "Scandic Grand Central" à Stockholm (Suède), en présence des cadres dirigeants de cette entreprise et de l'Ambassadeur d'Algérie en Suède, précise la même source.

Ce prix décerné par l'European Society for Quality Research est une reconnaissance des entreprises qui ont l'éthique et les initiatives qui démontrent un succès exceptionnel dans la gestion de la qualité et qui maximisent le potentiel de leurs services grâce à des pratiques orientées vers la qualité.

Il constitue, "une reconnaissance internationale du rôle de leader que joue aujourd'hui l'ENTP dans le domaine de la qualité, témoignant de sa capacité à se démarquer, à innover et à honorer ses engagements envers ses partenaires et clients en adéquation avec la stratégie globale du Groupe Sonatrach et les standards internationaux".

Cette cérémonie a été précédée durant la matinée, par une conférence à laquelle ont assisté des diplomates, des chefs d'entreprises, des experts internationaux dans le domaine de la qualité et des universitaires, où le PDG de l'ENTP a prononcé un discours à travers lequel, il a souligné la capacité constante de l'entreprise à s'adapter aux évolutions technologiques les plus modernes, ainsi que sa stratégie qui repose sur l'amélioration continue des processus, l'investissement dans la transformation numérique, les ressources humaines, ainsi que dans les domaines de la qualité et de l'environnement, a-t-on indiqué de même source.

M. Ghellab a également salué le soutien continu du Groupe Sonatrach, et le rôle qu'il a joué permettant la création d'un environnement favorable à la réalisation de cet accomplissement distingué, a conclu le communiqué.