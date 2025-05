Algérie: Projection du film historique 'Chronique des Années de Braise' à l'Opéra d'Alger

ALGER — La version restaurée du film historique "Chronique des Années de Braise" du réalisateur défunt Mohamed Lakhdar Hamina (1934-2025) a été projetée jeudi soir à Alger, lors d'une cérémonie d'hommage à l'occasion du 50e anniversaire de sa consécration par la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1975.

Ont pris part à cette cérémonie organisée par le ministère de la Culture et des Arts, le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, le Conseiller du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, M. Zoheir Bouamama, le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga,

le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Mohamed Boukhari, ainsi que le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani.

A l'occasion de cette projection, le ministre de la Culture et des Arts a annoncé l'institution du "Prix Lakhdar Hamina pour la création en hommage à ce réalisateur universel et pour encourager les talents et le paysage cinématographique en Algérie qui connait un essor remarquable ces dernières années". Le prix récompensera chaque année les meilleurs films dans les catégories court et long métrages, et le film documentaire.

Des prix seront décernés également aux meilleurs scénarios, interprétations et réalisations, a-t-il ajouté.

Le ministre a qualifié le réalisateur Lakhdar Hamina de "personnalité exceptionnelle qui a marqué la scène culturelle par sa vision clairvoyante", estimant qu'il "a profondément cru en son pays l'Algérie et en a fait sa boussole et son guide" et que ses oeuvres "sont ancrées dans la mémoire".

Avec la disparition de Lakhdar Hamina, "il nous incombe de préserver et de célébrer son legs", a-t-il déclaré, rappelant à cette occasion que l'Institut national supérieur du cinéma de Koléa porte, depuis sa création, le nom de ce moudjahid et artiste, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le public présent a suivi pendant trois heures, la projection de la version restaurée du film "Chronique des Années de Braise", dont la réalisation a été financée par l'entreprise "Locas's Family" dans le cadre du projet "African film heritage", initié par "World cinéma project", la fondation africaine des réalisateurs et l'Unesco, en coopération avec la cinémathèque "Bologne".

La version restaurée a mis en évidence les aspects esthétiques de l'image cinématographique sur laquelle a travaillé le défunt Lakhdar Hamina avec soin et qui a révélé son génie en tant qu'artisan d'une scénographie inspirante et porteuse d'un discours artistique et poétique profond.

Le film est une épopée historique qui relate la tragédie du peuple algérien et ses conditions de vie sous le joug du colonisateur qui a utilisé la politique de la terre brulée pour diviser les familles algériennes et les priver de leurs terres, en leur infligeant les pires formes d'injustice et de discrimination.

Mohamed Lakhdar Hamina avait filmé ces faits tragiques avec une haute technicité, mettant en avant la formation de la conscience nationale.

Ont participé à ce film plusieurs figures artistiques, à l'instar de Larbi Zekkal, Hassan El-Hassani, Sid Ali Kouiret, Kalthoum, Nadia Talbi, Yahia Benmabrouk, Cheikh Nourredine et Boualem Rais et autres.

A cette occasion, un documentaire de court métrage intitulé "Un homme exceptionnel", produit par la famille du regretté, a été projeté à cette occasion, suivi d'une lecture de poèmes populaires cités dans les films "Chroniques des Années de Braise" et "Vent de sable", avec les voix des artistes Hassan Kechache et Mohamed Mahboub.