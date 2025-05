Afrique: African Banker Awards 2025 - Les Institutions financières de développement triomphent et dominent

Le traditionnel diner de gala des African bankers qui célèbre les acteurs de la banque et de la finance en Afrique s'est tenu ce 29 mai à Abidjan et a réuni 500 hauts dirigeants de la banque et de la finance en Afrique.

«Les African Banker Awards 2025, qui en sont à leur 19e édition, récompensent les réalisations des personnalités et des institutions qui ont contribué de manière significative à la croissance et au développement du secteur bancaire africain au cours de l'année écoulée. Cette année, les Institutions financières de développement (Ifd) ont particulièrement dominé la cérémonie de remise des Trophées, soulignant leur importance et leur impact grandissant dans la croissance de l'écosystème financier et bancaire africain ».

Olayemi Cardoso, du Nigeria, a reçu le Trophée de Gouverneur de banque centrale de l'année. La banque centrale a dû prendre des décisions difficiles, mais celles-ci ont apaisé les marchés et renouvelé la confiance des investisseurs.

Le Maroc s'est particulièrement distingué en Afrique, notamment en matière de diversification économique. Nadia Fettah a reçu le Trophée de ministre des Finances de l'année pour sa gestion macroéconomique rigoureuse.

La prédominance des Ifd telles que la Banque ougandaise de développement, la Tdb, l'Atidi, l'Afreximbank, l'Afc et la Boi dans la liste des lauréats de cette année montre le rôle de plus en plus important que ces banques jouent dans la croissance des investissements et des transactions sur le continent.

Le professeur Vincent Nmehielle, Secrétaire général de la Banque africaine de développement, a rendu hommage à IC Publications et au magazine New African en particulier, pour avoir représenté la voix de l'Afrique sur la scène internationale, à une époque où, en 2007, c'était le seul magazine à offrir une perspective africaine sur les affaires internationales.

S'exprimant lors de la cérémonie, Omar Ben Yedder, président du Jury des Trophées, a identifié le secteur privé et les banques comme essentiels à la transformation du continent.

Cette année, les Afawa Awards, qui récompensent les banques soutenant les entreprises dirigées par des femmes, ont été remportés par Ecobank.