Mali: Au pays, des habitants de Diafarabé et Nouh Bozo témoignent du blocus jihadiste qui leur est imposé

Au Mali, les habitants de Diafarabé, dans la région de Mopti, sont soumis à un blocus du Jnim, lié à Al-Qaïda. Une mesure imposée par les jihadistes en représailles à l'exécution, le 12 mai dernier, d'une vingtaine de civils, arrêtés sur le marché de Diafarabé, sans armes, puis égorgés par les militaires maliens. Depuis lundi, plus aucun véhicule ne peut plus entrer à Diafarabé. Un blocus qui pénalise surtout les habitants de Diafarabé. La rédaction mandingue/fulfulde a pu joindre l'un d'entre eux et un habitant de Nouh Bozo, une localité voisine.

« Le problème que nous avons, c'est le blocus terroriste. Car nous n'avons plus de nourriture : l'huile et les autres produits alimentaires, tout est fini », témoigne cet habitant de Diafarabé, dont RFI préserve l'anonymat par mesure de sécurité. « Même les médicaments sont en rupture à la pharmacie. Personne ne peut entrer dans le village et personne ne peut sortir. Moi qui vous parle, j'ai faim présentement. J'ai tout fait pour aller chercher quelque chose à manger pour ma famille, mais je n'ai rien trouvé. Les militaires ne nous ont rien apporté comme aide. Ils sont au courant de tout ce qui se passe ici. Ils sont même dans le village. »

« Quand le blocus a été imposé lundi dernier [26 mai], les produits alimentaires manquaient déjà dans le village. Les gens se sont précipités pour acheter le peu qu'il y avait sur le marché. Nous demandons qu'on nous apporte à manger, nous en avons besoin, il faut que les autorités nous aident, explique aussi cet habitant. (Ce jeudi 29 mai), quatre personnes sont sorties pour chercher quelque chose à manger, mais les terroristes les ont arrêtés en cours de route et ils sont toujours retenus en otage là-bas. »

« Tout ce que nous pourrons avoir comme aide, nous l'acceptons. Personnellement, je n'ai rien, je n'ai pu donner à ma famille qu'un peu de bouillie. J'ai une femme et plusieurs enfants. Nous avons faim, même mon frère n'a rien mangé aujourd'hui. Je lui ai apporté un peu de bouillie pour le soulager. »

« On veut que les autorités nous apportent des vivres et des médicaments »

Le blocus frappe les habitants de Diafarabé, mais aussi ceux d'autres localités voisines. La rédaction mandingue/fulfulde a pu joindre un habitant de Nouh Bozo, dont les habitants sont accusés par les jihadistes de soutenir l'armée malienne.

« De jour comme de nuit, ce sont les bruits des armes que nous entendons autour de Nouh Bozo. Les jihadistes nous demandent de rendre les armes qu'il y a dans le village et de signer un accord avec eux. Dans le cas contraire, il n'y aura plus la paix et la tranquillité à Nouh Bozo. Nous avons refusé de signer l'accord avec eux, c'est de cela dont on souffre aujourd'hui. La famine est en train de s'installer : ces deux derniers jours, au moins cinq personnes sont mortes à cause de la faim. Elles ne pouvaient pas sortir du village à cause du blocus. »

Et cet habitant de Nouh Bozo de constater : « Tous les jours on nous dit que le Mali a des hélicoptères, on nous dit qu'il y a des drones, des radars. Que les autorités nous disent si les radars sont là pour leur propre sécurité et non pour celle des populations, qu'elles nous disent la vérité ! Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les autorités nous apportent des vivres et des médicaments. Nous avons des malades, des blessés par balle et ils ne peuvent pas sortir du village. Tous les jours, des gens meurent ici à cause de la faim.

« Même aujourd'hui [vendredi 30 mai], il y a eu des décès, se désole-t-il. Que les autorités sachent que Nouh Bozo se meurt à cause du blocus, de la faim et la souffrance. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Alors que notre seul tort est de refuser de trahir notre pays. Que les autorités soient informées que Nouh Bozo est en train de mourir pour le Mali. »