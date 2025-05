Congo-Brazzaville: Santé - Les associations féminines s'imprègnent des avantages de la vaccination

Dans le cadre des activités marquant la Semaine africaine de vaccination (SAV) placée sur le thème " La vaccination pour tous est humainement possible, le ministère de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, par le biais du Programme élargi de vaccination (PEV), poursuit sa campagne de sensibilisation et de plaidoyer auprès de différentes parties prenantes en faveur de la vaccination des enfants.

Après avoir sensibilisé les professionnels des médias, membres du Réseau des Journalistes amis de l'enfant (RJAE) et après avoir mené un plaidoyer auprès des membres du Réseau des parlementaires congolais amis de la vaccination, le PEV a ciblé cette fois-ci les associations féminines pour susciter leur appropriation des activités de la vaccination. C'est ainsi qu'il a organisé au siège du dépôt moderne de stockage des vaccins à Kinkole une journée d'information sur les avantages de la vaccination à leur intention.

Saluée par les participantes, cette journée leur a offert l'occasion de vider toutes leurs préoccupations sur la vaccination. Des thématiques importantes ont été exposées, notamment les attentes du PEV, le calendrier vaccinal de l'enfant et de la femme enceinte, le fonctionnement du PEV, les buts et les bénéfices de la vaccination par Clémentine Kalumba.

Le chef de division par intérim en charge de la logistique au dépôt moderne de stockage de vaccins de Kinkole, M. Jelly, a fait la présentation de cette structure, tandisque les attentes du PEV à l'endroit des associations féminines ont été présentées par le Dr Sifa Kakozi, chargée de communication de l'OMS.

Pour Clémentine Kalumba du département communication/PEV, la vaccination demeure une stratégie efficace de lutte contre plusieurs maladies infantiles. Grâce à elle, le pays a realisé des performances inouïes en dépit de la persistance de quelques défis. Elle offre donc plusieurs avantages en termes de gratuité et d'accessibilité, de réduction des coûts des soins de santé, de protection communautaire, d'efficacité, de simplicité et de sécurité.

"La vaccination prévient les maladies. Ce qui évite aux familles d'avoir à payer pour les traitements souvent coûteux et permet aux parents de ne pas prendre congé pour s'occuper d'un enfant malade", a-t- elle fait savoir.

Pour sa part, le Dr Sifa Kakozi a mis en exergue l'intérêt de travailler avec les associations féminines. Les femmes des mouvements associatifs, a- t-elle reconnu, constituent un canal important dans la sensibilisation parce qu'elles sont toujours proches de la communauté. Pour ce faire, leur apport dans la réussite des activités de vaccination n'est pas à negliger.

"Les femmes ont un lien de confiance établi avec les mères, les familles et les leaders communautaires. Ce qui est crucial pour la diffusion des informations sanitaires sensibles. Les réseaux formels et informels des femmes leur permettent d'atteindre les populations les plus marginalisées et difficiles d'accès là où les structures formelles de santé peuvent échouer", a-t-elle fait remarquer.

Elle a souligné qu'au delà de la sensibilisation, les associations féminines peuvent aussi intervenir dans la mobilisation et le plaidoyer. " Elles peuvent plaider auprès des autorités sanitaires et décideurs politiques pour mobiliser des fonds en faveur de la vaccination, pour un programme de vaccination adapté aux besoins des femmes et de leurs familles", a-t-elle déclaré.

Pour elle, il serait aussi bénefique que les associations féminines prennent part aux activités de planification, de mise en oeuvre et de suivi de la vaccination et de la santé communautaire.

Le respect de calendrier vaccinal

Clémentine Kalumba a insisté sur le respect du calendrier vaccinal aussi bien pour l'enfant que pour la femme enceinte. En outre, a-t-elle martelé, la vaccination est gratuite et les vaccins sont disponibles dans toutes les structures de santé qui assurent cette opération de routine.

Toutefois, elle a indiqué que pour que la vaccination soit efficace, les parents doivent respecter les doses et les périodes prévues par le calendrier. "Pour protéger les enfants contre les maladies à prévention vaccinale, il faut respecter les doses et les intervalles tel qu'exige le calendrier vaccinal. Lorsque l'enfant est vacciné plusieurs fois, il renforce son immunité. En cas d'épidémies, il ne développera pas les formes graves de la maladies", a souligné Clémentine Kalumba.

Elle a ajouté que le calendrier vaccinal de l'enfant prévoit neuf passages en routine avec des vaccins différents qu'il devra recevoir à la naissance, à un mois et demi, à deux mois et demi, à trois mois et demi, à six mois, sept mois, huit mois, neuf mois et enfin à quinze mois. Pour la femme enceinte, il est normalement prévu cinq passages aux cours desquels elle recevra aussi de différents vaccins prévus par le calendrier vaccinal dont le vaccin contre la covid-19.

Au terme de cette journée d'information, une visite guidée dans les installations du dépôt moderne de stockage des vaccins a permis aux femmes de comprendre le fonctionnement de cet imposant bâtiment construit grâce au financement de Gavi et d l'Unicef et inauguré depuis 2018.