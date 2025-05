Congo-Brazzaville: COP 30 - Denis Sassou N'Guesso portera la voix des peuples autochtones

Une délégation des participants au premier Congrès des peuples autochtones des communautés locales des bassins de l'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong a présenté au présenté Denis Sassou N'Guesso, le 30 mai à Brazzaville, les conclusions de cette rencontre qui s'est tenue dans la capitale congolaise. « La Déclaration de Brazzaville » qui en découle sera portée par le chef de l'État congolais lors de la COP 30 prévue en novembre prochain, au Brésil.

Les droits des peuples autochtones sur les terres pour garantir la bonne gestion de la biodiversité et des écosystèmes forestiers font partie des thématiques sur lesquelles reposent les recommandations du premier Congrès des peuples autochtones de l'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong qui vient de se clôturer à Brazzaville. À cela s'ajoutent la sauvegarde de leurs savoirs traditionnels et bien d'autres préoccupations.

Selon ces autochtones, le président Denis Sassou N'Guesso, qui portera les recommandations de ce congrès mondial à la COP 30, mène de grandes actions non seulement en faveur de la conservation des écosystèmes de la biodiversité et des forêts tropicales mais également pour la promotion de leurs droits.

Lors de l'audience, le chef l'État congolais a fait don du livre « À la découverte du Congo au fil de l'eau » à la délégation des autochtones. L'ouvrage explore la biodiversité du Congo, notamment ses forêts, ses réserves naturelles en mettant l'accent sur l'importance de l'environnement.

Il convient de rappeler que l'objectif du congrès mondial qui a rassemblé plusieurs dizaines de délégués des peuples autochtones et des communautés locales des bassins de l'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong-Asie du Sud-Est ainsi que de la Méso-Amérique, dans la capitale congolaise, a été d'adopter un plan d'action sur les principales préoccupations de ces minorités vulnérables, incluant la garantie des droits spécifiques et le renforcement des moyens de subsistance.