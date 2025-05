Tunisie: Kairouan/Rencontre Nationale de la créativité littéraire et artistique - Des plumes et des prix

La 19e édition de la Rencontre nationale de la créativité littéraire et artistique a été clôturée, le 25 mai, par Mehdi Maâtallah, Commissaire régional à la culture, en présence d'un grand nombre de participants d'Algérie, de Syrie, de Jendouba, de Tozeur, de Gafsa, de Kasserine, de Béja, de Kairouan, de Sidi Bouzid, de Mahdia, de Monastir et de Sfax.

Et c'est la troupe musicale «Trio Stars», composée de Yasmine et Inès Boulejfen et Mohamed Alouini, qui a eu l'honneur d'assurer une représentation musicale répondant à tous les goûts, à savoir des chansons orientales, occidentales et même du malouf, cette musique d'inspiration arabo-andalouse et qui est à base de violons orientaux, de flûtes, de luths (ouds) et de cithares.

Ensuite, Khmaïs Mssabli, directeur du complexe culturel Assad Ibn Fourat, a remis les prix aux meilleurs participants. Ainsi, l'atelier de la poésie, présidé par Ahmed Chaker Ben Dhia et Saïd Salek, a décerné le premier prix à Mohamed Gulen Ayadi, le 2e prix à Bassem Dhahri et le 3e prix à Faouzi Mansouri.

Quant à l'atelier du récit, animé par Younès Soltan et Najiba Hamrouni, il a décerné le premier prix à Hassen Jebri, le 2e prix à Yamer Ahmed Haoudi et le 3e prix à Najet Nawar.

Enfin le 3e atelier de la critique littéraire et artistique, animé par Moez Ouhaïbi et Khaled Harrabi, a décerné le 2e prix à Olfa Hedly et le 3e prix à Himden Jbili, mais pas de premier prix, faute de critique à la hauteur…

Notons que les plus jeunes participants à cette rencontre sont les soeurs Isslem Nassri et Hiba Allah Nassri (8 et 10 ans), originaires de Sidi Bouzid, et qui ont obtenu des prix d'encouragement pour leurs poèmes pleins de lyrisme et d'images novatrices.