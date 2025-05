Tunisie: Natation/Jaouadi s'illustre au « Mare Nostrum 2025 » - Un beau prélude

Jaouadi, Rahmouni, en premier lieu, se préparent sérieusement pour le mondial de Singapour.

Une médaille d'argent au 800m nage libre, l'or du 400m NL à Barcelone, puis du bronze au Canet-en-Roussillon, Ahmed Jaouadi a encore brillé lors sur 1.500 m NL lors de cette 3e étape du « Mare Nostrum 2025 » en bassin de 50m. Il s'est en effet adjugé le bronze en réalisant le chrono de 15'02"53.

De son côté, le jeune espoir Rami Rahmouni poursuit son bonhomme de chemin. Il s'est classé à la 4e place de la même épreuve avec un temps égal à 15'10"31. Cet espoir pourra montrer l'étendue de son savoir-faire, lors des prochains championnats de France dans lesquels il est engagé avec son Club.

Deuxième journée de l'étape de Cannet en Roussillon du circuit Mare Nostrum.

Belhassen Ben Miled a remporté la course du 200 m papillon en 2'01"77. Ce jeune progresse et semble s'engager sur une voie qui lui permettra de prétendre à un nouveau statut. La natation tunisienne dispose en l'état actuel des choses de deux nageurs crédibles sur cette distance. Trois lorsque Hafnaoui aura purgé son injuste sanction.

Ces compétitions, auxquels participent les nageurs tunisiens sous la férule de Philippe Lucas, précédent justement les Championnats de France qui auront lieu du 14 au 19 juin et les Championnats du monde fixés du 27 juillet au 3 août 2025 à Singapour.

De toutes les façons, ces performances ont été réalisées alors que nos nageurs sont, à notre connaissance, en pleine préparation. Les temps enregistrés sont, donc tout simplement un moyen de situer l'avancement du programme global mis au point pour le Mondial, qui constitue l'objectif majeur.

La logistique doit suivre

Les Championnats de France sont également importants. Objectifs intermédiaires, ils réuniront assurément une belle brochette de grands champions étant donné qu'au sein des programmes conçus pour une arrivée au summum de la forme, il y a des étapes qui fournissent des indications importantes, avant la période d'affûtage.

Là, où on travaille les particularités observées lors de ces tests de très bonne intensité. Un plongeon de départ, une coulée, un virage, des moulinets à parfaire, etc. qui comptent et permettent souvent de faire la différence.

Les semaines et les mois passent vite. Nos nageurs sont entre de bonnes mains, certes, mais cela ne suffit pas. La logistique, à partir de leurs responsables directs, doit suivre. La FTN, assise entre deux chaises, sera-t-elle utile et aura-t-elle les moyens pour coordonner et assurer la quiétude morale et matérielle de ces jeunes champions en puissance?

De toutes les manières, logiquement, c'est au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Cnot que l'on doit agir, veiller, protéger de concert ces éléments d'élite pour éviter des complications porteuses d'échecs et de regrets.