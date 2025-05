Tunisie: Projet NASIJ - Opportunités pour les entreprises textiles de Sfax, Monastir et Mahdia

Le projet NASIJ - Nouvelles Alternatives Soutenables pour l'Insertion des Jeunes a été présenté le 27 mai 2025 à la Foire Internationale de Sfax. Financé par l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS Tunisie) et mis en oeuvre par les ONG COSPE et CEFA, ce projet vise à renforcer l'employabilité des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables dans le secteur textile des régions de Sfax, Monastir et Mahdia.

Lancé le 1er octobre 2024, NASIJ propose aux entreprises textiles d'accueillir des stagiaires formés, de bénéficier de formations sur mesure et de participer à des actions de réseautage.

En associant insertion professionnelle et innovation territoriale, NASIJ promeut un secteur textile plus inclusif et durable, alignant les compétences des jeunes sur les besoins des entreprises.