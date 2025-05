Maroc: Oujda - Baisse de 0,1% de l'IPC en avril

L'indice des prix à la consommation (IPC) a baissé de 0,1% en avril dans la ville d'Oujda, par rapport au mois précédent.

Une note de la direction régionale du Haut-commissariat au plan de l'Oriental explique que cette baisse résulte d'une diminution de 0,2% de l'indice des prix des produits non alimentaires et d'une stabilité de l'indice des prix des produits alimentaires.

Les baisses des prix alimentaires enregistrées entre mars et avril ont particulièrement touché les prix du lait, du fromage et des oeufs (-2,5 %), de la viande (-2,2 %) et des légumes (-1,1 %), rapporte la MAP.

À l'inverse, les prix des «fruits» ont augmenté de 8,6%, ceux des «poissons et fruits de mer» de 1,1% et ceux des «eaux minérales, boissons gazeuses et jus de fruits et légumes» de 0,6%.

Concernant les produits non alimentaires, les prix des carburants ont diminué de 3,5%.

Par rapport au même mois de l'année précédente, l'indice des prix à la consommation a diminué de 0,2% en avril, en raison d'une baisse de 1,1% des prix des produits alimentaires et d'une hausse de 0,6% des prix des produits non alimentaires.

La baisse de l'indice des prix des produits alimentaires résulte d'une chute de 1,3 % des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées et d'une hausse de 3,9% des prix des produits alcoolisés et du tabac.

Concernant les produits non alimentaires, les variations ont concerné les prix des transports, qui ont accusé une baisse de -4,3%, et les prix du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles qui ont augmenté de +4,7%.

L'indice des prix à la consommation pour les quatre premiers mois de l'année 2025 a augmenté de 1% par rapport à la même période en 2024, en raison d'une hausse de 1,2% de l'indice des produits alimentaires et de 0,8% de l'indice des produits non alimentaires, selon la même source.