Maroc: Tanger à l'heure de la 1ère édition du Festival des Trois Rives

Le coup d'envoi de la 1ère édition du Festival des Trois Rives "Tanger chante le monde" a été donné, jeudi soir au Palais des arts et de la culture à Tanger, avec un concert envoûtant de la diva libanaise, Jahida Wehbe, où la musique arabe a été célébrée en grande pompe.

Placée sous le signe du Tarab et des belles mélodies, cette soirée inaugurale a transporté l'assistance dans un voyage sensoriel célébrant la richesse et la diversité des rythmes musicaux arabes et marocains.

S'exprimant à cette occasion, la présidente du festival, Nadia Benjelloun, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que le programme de cette première édition a été concocté de façon à refléter la diversité culturelle de Tanger, une ville animée d'un véritable désir de vivre-ensemble.

Le festival, placé sous le signe du partage et du vivre-ensemble, aspire à transmettre un message de paix et d'espoir dans un monde marqué par les crises et les conflits, a-t-elle ajouté, notant que cette manifestation artistique constitue l'occasion au public de venir découvrir la richesse culturelle de la ville du Détroit.

De son côté, le directeur artistique du festival, Gerard Kurkdjian, a souligné que cet événement culturel représente un hommage à Tanger, une ville ouverte sur le monde et fièrement ancrée dans ses traditions, notant que le concert inaugural illustre la richesse et la diversité culturelles de Tanger.

Organisé à l'initiative de la Fondation des cultures du monde, cet événement culturel, qui se poursuit jusqu'au 1er juin, propose une programmation riche et variée, alliant rencontres littéraires, moments poétiques et spectacles en plein air.

Au programme de cette 1ère édition figurent également une série de concerts prestigieux accueillis chaque soir au Palais des arts et de la culture, avec la participation d'artistes de renommée nationale et internationale comme le musicologue marocain Omar Metioui et son ensemble Al Shustari, le London Community Gospel Choir, Itaca Band, Tigrane Kazazian Quartet, ainsi que la soprano Samira Kadiri avec sa création "d'Une Rive à l'Autre".