Maroc: Le Syndicat national des opticiens du pays appelle à une grève le 23 juin 2025

Le secteur de l'optique au Maroc est plongé dans une crise profonde, marquée par un chaos généralisé qui menace à la fois la profession et la santé visuelle des citoyens. Le Syndicat professionnel national des opticiens du Maroc (SPNOM) tire la sonnette d'alarme face à l'effondrement de la qualité de la formation, la prolifération de faux diplômes, et l'absence quasi totale de contrôle des établissements privés de formation.

Cette situation, qualifiée de «catastrophique» par le syndicat, est aggravée par un laxisme institutionnel persistant et un silence inquiétant des autorités gouvernementales concernées.

Le SPNOM dénonce ce qu'il appelle «la vente illégale de diplômes et certificats», ainsi que la délivrance d'autorisations à de nombreuses écoles privées, malgré la saturation du marché du travail.

Selon le syndicat, le nombre d'opticiens diplômés dépasse largement les besoins nationaux, continentaux et arabes, ce qui va à l'encontre du principe d'équilibre entre l'offre et la demande inscrit dans la loi. Cette surpopulation professionnelle, conjuguée à l'absence de contrôle rigoureux, ouvre la voie à l'infiltration de personnes non qualifiées dans des fonctions sensibles, mettant en danger la sécurité sanitaire des Marocains.

Le syndicat regrette également la non-application de la loi n° 45.13 relative à l'exercice des professions de rééducation, réadaptation et réhabilitation fonctionnelle, dont le décret d'application n'a toujours pas été publié, ce qui empêche une régulation efficace de la profession.

Face à cette situation, le SPNOM a adressé plusieurs demandes urgentes au gouvernement marocain, à savoir l'arrêt officiel de l'enseignement de la filière optique dans le cadre de la formation professionnelle, avec interdiction d'inscrire de nouveaux étudiants pour l'année prochaine, l'ouverture d'une enquête approfondie sur «la vente de diplômes et certificats» dans le secteur, le renforcement des conditions d'accès à la profession, avec des critères stricts conformes aux normes académiques et scientifiques internationales, l'accélération de la publication des décrets d'application de la loi n°45.13 pour une mise en oeuvre effective, l'arrêt de la délivrance de nouvelles autorisations aux établissements de formation et le non-renouvellement des accréditations existantes, en raison de la saturation du marché et du manque de contrôle.

Face au refus persistant des autorités, notamment du ministère de l'Inclusion économique, de l'Emploi et des Compétences, de répondre aux multiples alertes et demandes du syndicat, ce dernier annonce un programme national de protestation. Il prévoit une grève générale de tous les professionnels du secteur de l'optique le lundi 23 juin 2025, accompagnée d'un sit-in devant le siège du ministère compétent à Rabat à 11h00.

Parallèlement, des campagnes nationales de sensibilisation seront lancées dans les médias et sur les réseaux sociaux pour alerter l'opinion publique sur les risques sanitaires liés à la vente de diplômes professionnels et aux pratiques illégales.

Le SPNOM appelle l'ensemble des opticiens, ainsi que les acteurs du secteur de la santé et de l'enseignement, à une mobilisation massive pour défendre la dignité de la profession et garantir aux citoyens marocains une santé visuelle sûre et de qualité.