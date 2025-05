Afrique Centrale: A Kinshasa, la délégation de parlementaires de l'UE pointe la responsabilité du Rwanda dans la crise

La délégation de parlementaires européens à Kinshasa a terminé sa visite ce vendredi 30 mai. Les 11 députés étaient arrivés mardi soir dans la capitale, Kinshasa, où ils ont été accueillis par des sénateurs et députés congolais. Le but premier de cette mission était de montrer le soutien du Parlement européen au peuple congolais. Mais la délégation s'est surtout entretenue avec plusieurs acteurs majeurs de la crise sécuritaire qui secoue le pays, en particulier à l'Est, où des territoires sont aux mains du groupe armé AFC/M23.

La délégation a rencontré le président Tshisekedi, des parlementaires congolais, des représentants des Églises, mais aussi des membres de l'opposition. Avec un message : il faut travailler ensemble pour la paix.

Les parlementaires se sont dit inquiets de la catastrophe humanitaire : ils demandent un couloir sécurisé, un pont aérien vers Goma pour répondre aux énormes besoins des populations. Tout en pointant la responsabilité du voisin rwandais dans la crise.

« Nous condamnons fortement et sans réserve les actes violents du M23 soutenus par le Rwanda et nous dénonçons leurs tentatives persistantes de déstabilisation de la RDC. Le Rwanda doit se positionner d'urgence dans ce conflit et répondre à l'appel à cesser tout soutien aux acteurs déstabilisateur dans la région. Nous réitérons notre appel à la suspension du protocole de l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda et nous ferons tout dans notre mandat pour les garantir », a déclaré en conférence de presse Hilde Vautmans la cheffe de délégation.

Et les parlementaires européens de reconnaître qu'il leur faut aller à l'est du pays pour réaliser toute la dimension de cette crise. Peut-être pour cet automne. En attendant, ils promettent de travailler à une nouvelle résolution au Parlement européen.