Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 mai 2025

revue de presse

Journée mondiale sans tabac : L’OMS tire la sonnette d’alarme

À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai 2025, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) lance une nouvelle campagne et appelle les gouvernements à interdire d'urgence tous les arômes dans les produits à base de tabac et de nicotine, y compris les cigarettes, les sachets, les chichas et les cigarettes électroniques, afin de protéger les jeunes de la dépendance et de la maladie.

Les arômes tels que le menthol, le chewing-gum et la barbe à papa masquent la dangerosité des produits à base de tabac et de nicotine et transforment des produits toxiques en appâts pour les jeunes. (Source Africanews)

Le Sénégal lève plus 66 milliards FCFA sur le marché obligataire régional

L’État du Sénégal a mobilisé avec succès 66,08 milliards de francs CFA lors de l’adjudication d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) à 3 ans organisée ce vendredi 30 mai 2025 par UMOA-Titres.

L’opération, qui portait sur un montant initial de 65 milliards FCFA, a enregistré un taux de couverture de 130,42 % avec des soumissions totales de 84,775 milliards FCFA émanant de 12 participants ayant déposé 16 offres. Le Trésor sénégalais a finalement retenu 66,08 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 77,95 %.

Ces obligations offrent un taux d’intérêt fixe de 6,30 % pour une maturité de 3 ans (échéance le 2 juin 2028). Cependant, le rendement moyen pondéré s’est établi à 7,72 %, reflétant les conditions de marché actuelles. (Source apanews)

RDC : à Kinshasa, la délégation de parlementaires de l'UE pointe la responsabilité du Rwanda dans la crise

La délégation de parlementaires européens à Kinshasa a terminé sa visite ce vendredi 30 mai. Les 11 députés étaient arrivés mardi soir dans la capitale, Kinshasa, où ils ont été accueillis par des sénateurs et députés congolais.

Le but premier de cette mission était de montrer le soutien du Parlement européen au peuple congolais. Mais la délégation s’est surtout entretenue avec plusieurs acteurs majeurs de la crise sécuritaire qui secoue le pays, en particulier à l’Est, où des territoires sont aux mains du groupe armé AFC/M23.

La délégation a rencontré le président Tshisekedi, des parlementaires congolais, des représentants des Églises, mais aussi des membres de l’opposition. Avec un message : il faut travailler ensemble pour la paix. (Source RFI)

Au Cameroun, face à l’augmentation des féminicides, les associations veulent lutter contre l’impunité

Selon le collectif Stop féminicides 237, 28 meurtres de femmes par leur conjoint ont été recensés depuis le 1er janvier. Des crimes en hausse dans le pays.

La mort de Diane Yangwo, tuée sous les coups de son mari, en novembre 2023, sera-t-elle le féminicide de trop au Cameroun ? Alors que la condamnation de son époux, le 1er avril, à cinq ans de prison avec sursis et une amende de 53 000 francs CFA (80 euros) a suscité une vague d’indignation en raison du verdict jugé trop « clément », un procès en appel est fixé au 18 juin à Douala.

Toutefois, les associations mobilisées ont déplacé leur combat à l’Assemblée nationale. Une séance plénière est prévue en juin, devant la commission des affaires culturelles, sociales et familiales, pour examiner un projet de loi spécifique aux féminicides. (Source Lemonde Afrique)

L’Alliance des États du Sahel (AES) envisage la création d’une instance judiciaire

Les ministres de la Justice de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont tenu du 29 au 30 mai 2025, leur première réunion à Bamako, au Mali. Cette rencontre vise à créer une instance judiciaire commune afin de renforcer la coopération et l’intégration juridique entre les États membres.

L’objectif est d’harmoniser les cadres juridiques nationaux et d’intensifier la lutte contre la criminalité transfrontalière. Les discussions, qui s’étaleront sur deux jours, aboutiront à des recommandations stratégiques et à un communiqué final engageant les membres à mettre en œuvre les décisions prises.

A cette occasion, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a salué le leadership des chefs d’État de l’AES, dont la charte a été adoptée le 16 septembre 2024. Il a également appelé à étendre les compétences de la Confédération. (Source Africa 24)

Inondations au Nigeria : Le bilan grimpe à 115 morts

Au moins 115 personnes sont mortes dans les récentes inondations qui ont touché le centre du Nigeria, où les secouristes redoutent que le bilan des victimes s’alourdisse « considérablement ». Les précédents bilans avaient fait état de 36, puis 88 morts.

Le porte-parole de l’Agence de gestion des urgences (Sema) Ibrahim Audu Husseini avait déclaré auparavant s’attendre « à ce que le bilan augmente considérablement car il y a des sauveteurs déployés à différents endroits ».

Les équipes de sauveteurs poursuivent les recherches pour tenter de retrouver des personnes disparues après des pluies torrentielles qui ont emporté mercredi soir des dizaines de maisons dans la ville de Mokwa, provoquant de nombreuses noyades. (Source Senenews)

Une bourse africaine du cacao en projet pour mettre fin à la dépendance aux cotations étrangères

Le Cameroun s’apprête à accueillir une phase pilote décisive pour la création d’une Bourse africaine du cacao (AfCX), un projet panafricain visant à reprendre la main sur la fixation des prix de l’or brun. Avec 70 % de l’offre mondiale issue du continent, l’objectif est de permettre aux producteurs africains de mieux valoriser leur production, grâce à un mécanisme régional de vente aux enchères et de financement par récépissés d’entrepôt.

Cette initiative, soutenue par l’Organisation internationale du cacao (ICCO) et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), prévoit la création de bourses nationales interconnectées au Cameroun, au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Nigeria. La phase pilote camerounaise repose sur un système d’enchères pour tester la faisabilité du projet dans un cadre plus libéralisé. (Source Africapresse)

L’or blanc : Le Bénin confirme son leadership en Afrique de l’ouest

Le Bénin confirme son leadership incontesté dans la filière cotonnière en Afrique de l’Ouest. Avec une production exceptionnelle de 637 063,51 tonnes de coton-graine pour la campagne 2024-2025.

Le pays conserve sa position de premier producteur régional, fruit d’une mobilisation nationale sans précédent.

Ce succès est le résultat d’un effort collectif, orchestré par la Fédération Nationale des Coopératives Villageoises de Producteurs de Coton (Fn-Cvpc), qui a lancé depuis le 27 mai 2025 une tournée nationale d’évaluation dans les principales zones cotonnières : Alibori, Borgou, Atacora, Donga et Centre-Sud. (Source Beninwebtv)

Au Togo, les municipales différées d’une semaine en juillet

Initialement prévues le 10 juillet, les élections municipales au Togo ont été repoussées au 17 juillet à la demande de plusieurs acteurs politiques.

Les élections municipales au Togo, initialement prévues le 10 juillet, ont été repoussées au 17 juillet sur demande de plusieurs acteurs politiques, a déclaré le gouvernement dans un décret consulté jeudi 29 mai au soir.

« La date du scrutin est fixée au jeudi 17 juillet sur toute l’étendue du territoire national. Le corps électoral est convoqué pour cette même date », précise le ministère de l’Administration territoriale dans ce décret. (Source Jeune Afrique)

Journées Pétrole 2025 : L’Afrique invitée à reprendre la main sur ses contrats pétroliers

Clap de fin à Dubaï pour la 3e édition des Journées Pétrole. Dans une ambiance studieuse et panafricaine, juristes, ingénieurs, opérateurs privés et représentants d’États africains ont partagé diagnostics, expériences et perspectives autour d’un thème central : la négociation et le suivi des contrats de partage de production (CPP). Objectif affiché : permettre à l’Afrique de se réapproprier la maîtrise juridique, économique et politique de ses ressources naturelles.

« Un Contrat de partage de production (CPP) n’est pas un simple contrat : c’est un acte politique, un engagement économique, un choix social et environnemental ». C’est par cette formule que Gacyen Mouely Mouanga, associé gérant du cabinet 3M Partners & Conseils, a clos ce jeudi 29 mai 2025 la 3e édition des Journées Pétrole, organisées à Dubaï.

Pendant trois jours, les délégués de 10 pays africains ont échangé sur les failles persistantes dans la structuration des contrats pétroliers, appelant à une réforme profonde des pratiques contractuelles entre États producteurs et compagnies. (Source GabonMediaTime)