Afrique de l'Ouest: Une 'forte convergence' de vues sur les défis sécuritaires entre Ouattara et Sonko

Le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara et le chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko ont fait part, vendredi à Abidjan, d'une "forte convergence" de points de vue sur les défis sécuritaires qui interpellent la sous-région.

"Je suis sorti satisfait de cette audience avec le président Ouattara. Je suis aussi réconforté sur l'avenir de nos deux pays. Nous ne ferons pas moins que nos devanciers", a notamment dit Ousmane Sonko, faisant allusion aux pères fondateurs que sont Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny.

"Nous ferons plus sous le leadership de nos deux actuels présidents et la contribution active de nos deux gouvernements. Il y a une forte convergence de points de vue sur des enjeux et problématiques qui frappent les pays de la sous-région", a affirmé M. Sonko.

Au sortir d'une audience de plus de deux heures, le Premier ministre du Sénégal a insisté sur les enjeux sécuritaires qui prévalent dans l'espace communautaire.

"Avec le président Ouattara, a-t-il poursuivi, nous avons largement échangé sur les défis sécuritaires, qui frappent certains Etats de la sous-région et qui menacent tous les autres Etats".

"Nous avons discuté des voies et moyens de sortir de cette situation", a ajouté M. Sonko, qui a souligné l'importance de mettre le curseur sur la consolidation des blocs régionaux.

"Nous nous sommes convenus sur l'idée de renforcer les ensembles régionaux. Je suis d'avis que le 21e siècle est un siècle pour l'Afrique. Si nous consolidons les ensembles régionaux, nous allons nous en sortir. Les pays du Golf, de l'Asie, de l'occident l'ont réussi", a fait observer le Premier ministre sénégalais.

Accompagné du ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères Yassine Fall et du ministre de l'Economie et du Plan Abdourahmane Sarr, Ousmane Sonko est entré dans la résidence présidentielle ivoirienne vers 17 heures 30. Il en est ressorti à 19 heures 47 minutes seul avec le président Ouattara, qui l'a raccompagné jusqu'au perron de la résidence.

Les deux personnalités ont eu un long tête-à-tête pour échanger sur des questions d'intérêt majeur concernant les deux pays et la sous-région.