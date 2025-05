Sénégal: Souveraineté alimentaire - Plaidoyer pour un accès des producteurs à l'information climatique (Préfet)

Kaolack — Les acteurs agricoles doivent accéder à l'information climatique pour pouvoir contribuer à la réalisation de la souveraineté alimentaire au Sénégal, a déclaré vendredi le préfet du département de Kaolack (centre), Latyr Ndiaye.

"Pour atteindre la souveraineté alimentaire au Sénégal, il va falloir que les acteurs agricoles soient au fait de l'information climatique et de pouvoir l'utiliser à bon escient dans leurs activités", a-t-il dit.

Il s'exprimait lors d'une réunion du Comité départemental de développement (CDD) consacrée à la présentation du projet Sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires.

La rencontre, qui s'est tenue à la salle de conférence du Conseil départemental de Kaolack, a enregistré la participation de représentants des services techniques déconcentrés, des organisations de producteurs agricoles (OPA) et d'acteurs territoriaux, ainsi que des autorités administratives des zones d'intervention du projet.

L'autorité administrative a souligné que ce projet extrêmement important pour le secteur agricole vise les OPA et la diffusion de l'information climatique, étant donné que l'objectif général est d'accroître la production de céréales au Sénégal pour aller dans le sens de la souveraineté alimentaire.

"Il vise aussi l'accès aux facteurs de production, notamment des céréales et du niébé, mais aussi à la diffusion des engrais organiques, pour faire en sorte que les producteurs agricoles puissent comprendre l'importance et la qualité de ces intrants et de pouvoir les utiliser", a-t-il ajouté.

Le préfet a souligné que le quatrième objectif concerne la promotion et l'appui aux services agricoles à travers le financement de projets, pour que le savoir-faire, les innovations technologiques, entre autres, puissent être véhiculés auprès des organisations de producteurs.

Quant à l'appui institutionnel du projet, il a souligné qu'il est orienté vers les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, chargés de mettre en œuvre la politique agricole, d'accompagner, de conseiller, d'orienter et de former les organisations de producteurs.

Latyr Ndiaye a déclaré que le projet Sécurité alimentaires et résilience des systèmes alimentaires est une initiative qui répond aux attentes des acteurs agricoles. Il s'inscrit également en droite ligne des objectifs et orientations du gouvernement du Sénégal dans le domaine agricole, a-t-il précisé.

L'autorité administrative a salué les efforts des autorités sénégalaises avec des projets et programmes destinés à doter les acteurs de l'agriculture de moyens pour faciliter les facteurs de production et de productivité agricoles.

"Depuis très longtemps, l'intervention de l'Etat est surtout axée sur la modernisation du secteur agricole à travers la mécanisation de l'agriculture. Et beaucoup d'efforts ont été consentis dans ce sens pour permettre aux agriculteurs d'alléger les facteurs de production, notamment les intrants agricoles", a-t-il relevé.

M. Ndiaye a également précisé que la particularité de ce projet est de faire en sorte que les bonnes pratiques agricoles, les innovations technologiques, et le savoir, d'une manière générale, puissent être véhiculés auprès des acteurs agricoles pour qu'il y ait un changement de comportements et qu'on puisse "adapter également nos manières de faire aux réalités climatiques et environnementales".