Sénégal: Réforme de l'éducation - Moustapha Guirassy mise sur un management par la qualité

Dakar — L'instauration d'un système intégré de management de la qualité, adossée à des valeurs et convictions, doit être au coeur de la réforme de l'éducation afin d'arriver à une société éducative inclusive et efficiente, a affirmé vendredi, le ministre de l'Education nationale (MEN) .

"Il faut qu'à tous les niveaux, central comme déconcentré, que nous portions avec tous les acteurs cette grande question de la qualité. Cette qualité ne peut être importée (...), car elle doit être en forte corrélation avec nos valeurs et convictions", a soutenu Moustapha Guirassy.

Le ministre de l'Education nationale s'exprimait à l'occasion du lancement officiel de la deuxième phase (2025-2028) du Projet d'appui au développement de l'éducation au Sénégal (PADES II).

La cérémonie a été marquée par la signature officielle des contrats de performance (CDP) entre le ministère et les inspections d'académies (IA). Dans les prochains jours des CDP seront également signés entre les IA et les Inspections de l'éducation et de la formation (IEF).

Pour le ministre, ces CDP signés aujourd'hui doivent être compris comme des contrats de qualité.

"La question de la qualité n'est pas une question de moyens ou de ressources financières ou de logistique. C'est d'abord essentiellement une question de ressources intangibles liées à notre façon de voir les choses, à nos rapports et à notre environnement", a dit Moustapha Guirassy.

Il a ajouté que "ces contrats symbolisent la vision d'une gouvernance éducative décentralisée fondée sur des résultats mesurables, une transparence dans l'allocation des ressources, et une responsabilisation accrue du niveau déconcentré (...)".

M. Guirassy estime que le message qui tourne autour des CDP doit être accessible pour tous grâce à "une réforme structurelle au sein du MEN pour l'instauration d'un système intégré de management de la qualité".

Il a révélé dans ce sens que son département vient de recevoir sa première certification qualité il y a deux semaines, invitant toutes les directions mais aussi les établissements scolaires, les IA et les IEF à souscrire à cette démarche qualité.

Le PADES II, cofinancé à hauteur de 77 milliards de FCFA par le Partenariat mondial pour l'éducation (48 milliards) et l'Agence française de développement (29 milliards) vise, entre autres, à améliorer la qualité des apprentissages scolaires, la couverture et l'équité de l'offre éducative à l'élémentaire et au moyen général.

Il vise aussi à promouvoir une gouvernance sectorielle intégrée, inclusive, partenariale et déconcentrée pour un pilotage efficace du système éducatif.