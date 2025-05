Sénégal: Le marché de Thiaroye 'très bien approvisionné' en oignon et en pomme (Délégué)

Thiaroye — Le marché de Thiaroye, l'un des plus importants sites de vente de produits alimentaires de la banlieue de Dakar, dispose d'un bon stock d'oignon et de pomme de terre, a assuré, vendredi, le délégué de son parc légumes et fruits, Bécaye Bâ.

Dans un entretien accordé à l'Agence de Presse sénégalaise (APS), il s'est voulu rassurant en écartant tout risque de pénurie de ces deux denrées alimentaires pour la fête de Tabaski, prévue le 7 juin prochain.

"Actuellement, à quelques jours de la fête de Tabaski, notre marché est très bien approvisionné. Nous ne craignons aucun risque de rupture", assure-t-il.

"Ici, nous déchargeons tous les jours entre trois et cinq camions remplis de pommes de terre et d'oignon, que nous commandons auprès des producteurs des Niayes et de la vallée du fleuve Sénégal", ajoute-t-il.

Il indique que la pomme de terre et l'oignon vendus au marché de Thiaroye sont de "très bonne qualité".

Les grossistes font leurs commandes de ces deux denrées alimentaires très prisées au Sénégal auprès des producteurs. Ils s'approvisionnent auprès des producteurs des Niayes, de la vallée du fleuve Sénégal généralement.

"Cette année, nous avons de grosses quantités de pommes de terre et d'oignon, et qui sont, en plus, de très bonne qualité. Actuellement, dans notre marché, nous vendons le sac d'oignon de 25 Kg à 5000 francs CFA, contre 7500 francs CFA pour la même quantité, à la même période l'année dernière", relève le commerçant.

Selon lui, le sac de pommes de terre de 25 kg est vendu actuellement à 7500 francs CFA, contrairement à la même période de l'année dernière, où il était vendu beaucoup plus cher.

"Cette année, les conditions favorables (pluies et intrants agricoles de qualité) ont permis aux producteurs d'avoir des rendements, surtout ceux qui disposent de vastes espaces cultivables", explique-t-il.

Selon lui, à presqu'une semaine de la Tabaski, l'essentiel des clients qui se présentent viennent pour acheter ces deux produits pour les offrir à leurs familles vivant dans les régions de l'intérieur du pays. "D'autres viennent tous les jours, comme d'habitude, s'approvisionner pour leur consommation quotidienne, surtout en cette fin de mois", ajoute Bécaye Bâ.