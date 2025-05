Sénégal: Bakel - Un club agroécologique mis en place pour la préservation de l'environnement

Bakel — Le Groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural (GRDR) a mis en place, vendredi, un club agroécologique des jeunes de Bakel et Gabou (est), une association visant une meilleure sensibilisation des communautés à la préservation de l'environnement.

"L'objectif est de regrouper des jeunes dynamiques autour d'un cadre qui va nous permettre de sensibiliser la communauté sur les principes de l'agroécologie. Avec le changement climatique, nos modes de production demandent de s'adapter aux enjeux à la fois socioculturels, environnementaux et économiques", a expliqué Alioune Gaye, responsable agriculture et alimentation durable du GRDR.

Il s'exprimait lors de cette rencontre tenue en partenariat avec l'ONG ActionAid. Des autorités territoriales, des chefs de service, des délégués de quartier, des producteurs et des jeunes du département ont pris part à cette réunion présidée par le vice-président du conseil départemental de Bakel,Tahirou Diakhité.

Selon M. Gaye, ce club va permettre aussi aux jeunes de pouvoir mener des campagnes de plaidoyer et de sensibilisation pour pousser les producteurs à changer de philosophie en optant pour des modes de production respectant l'environnement et permettant de mieux produire et mieux gérer les équilibres.

"Nous lançons un appel aux jeunes, des relais forts auprès de la communauté, à s'engager dans cette lutte. Il y a beaucoup de concepts comme la souveraineté alimentaire, l'adaptation aux changements climatiques et cela passent par un engagement fort de la communauté", a dit M. Gaye.

Pour Aissétou Guèye, chargée des programmes résilience à ActionAid Sénégal, la mobilisation de ces jeunes aidera à une meilleure sensibilisation des communautés, à une vulgarisation des bonnes pratiques agroécologiques et à un plaidoyer auprès des autorités locales pour demander plus de financement en faveur de l'agroécologie et des solutions durables.

"Nous demandons à l'Etat d'augmenter la part du financement alloué à l'agroécologie d'ici à 2028.Nous souhaitons un financement à hauteur de 30% des intrants organiques pour faciliter aux producteurs l'appropriation de cette stratégie de résilience et d'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques", a ajouté Mme Guèye.

Tahirou Diakhité, le vice-président du conseil départemental de Bakel, a invité les membres du club à faire en sorte que, d'ici quelques mois, "on voit de façon concrète les tâches de préservation qui ont été accomplies pour l'environnement et sur les habitudes agricoles".