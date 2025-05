Sénégal: Kaolack - Le projet Sécurité alimentaire et résilience présenté aux parties prenantes

Le projet "Sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires" a été présenté aux parties prenantes, vendredi, au cours d'une réunion du comité départemental de développement (CDD) d'information organisée à Kaolack et qui a abouti à la mise en place d'un comité départemental de coordination et de suivi, a constaté l'APS.

Ce projet est financé à plus de 9 milliards 839 millions 355 mille francs CFA par l'Union européenne, a souligné son chef au Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral (FNDASP), Arfang Ndour.

Il a précisé que ce projet vient en soutien à la politique agricole du Sénégal pour les dix prochaines années, définie dans le cadre de la vision "Sénégal 2050".

Le projet intervient dans trois régions du sud du Bassin arachidier-Fatick, Kaffrine et Kaolack- et à Tambacounda. Il est le fruit d'une convention signée avec l'Etat du Sénégal, le 25 octobre 2023.

Un "partenariat stratégique et synergique" d'une durée de 42 mois et d'un montant de 4 milliards 207 millions 149 mille 456 francs CFA est établi via une convention de subside signée le 28 mars 2025 entre le FNDASP, un mécanisme financier des services agricoles, logé au ministère sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, et Enabel, l'agence belge de coopération internationale.

La rencontre s'est tenue au siège du conseil du départemental de Kaolack, sous la présidence du préfet de Kaolack, Latyr Ndiaye. Il s'est agi de présenter ce projet communément appelé "Gunge Mbayum Doundou" (Accompagner l'agriculture vivrière, en wolof), de partager le positionnement institutionnel du FNDASP, sa stratégie de financement et de suivi-supervision des projets de services agricoles à financer.

Il visait également à partager les rôles et responsabilités des prestataires publics et privés de mise en oeuvre des projets de services agricoles, notamment les instituts publics de recherches agricoles, les agences publiques de conseil agricole, la direction régionale de développement rural (DRDR), les services départementaux de développement rural (SDDR), les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations de producteurs agricoles (OPA), les sociétés de coopératives (SCOOP) faitières privées de conseil agricole, etc.

"Le FNDAPS va se charger de tout ce qui est financement du conseil, de la diffusion à grande échelle des innovations technologiques, de la formation des producteurs agricoles, de l'appui institutionnel aux OPA, de l'accompagnement des structures de recherche en termes de production de semences prébase", a expliqué Arfang Ndour,

Ce projet, selon lui, va travailler sur des "points essentiels" qui sont "déterminants" dans la production et la productivité, particulièrement l'accès aux facteurs de production, notamment à des semences de qualité certifiées, des engrais organiques.

Enabel va accompagner des initiatives d'entrepreneuriat rural, en mettant en place des unités de fabrication d'engrais organiques, en valorisant les déchets issus de l'élevage, entre autres, dans le but d'améliorer les rendements agricoles, a-t-il fait savoir.