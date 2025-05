Sénégal: Le fonctionnement d'un supercalculateur expliqué par un expert

Dakar — Le supercalculateur, ou "superordinateur", installé sur le site de la Cité du savoir, est une infrastructure dotée de plusieurs dizaines de milliers de processeurs (CPU) capable d'exécuter un très grand nombre d'opérations en même temps, c'est-à-dire des calculs haute performance (HPC).

La vitesse de traitement est l'aspect déterminant du travail du supercalculateur qui a la capacité d'effectuer en quelques secondes des calculs qui prendraient des heures, voire des jours, dans le cas d'un ordinateur classique. Si le supercalculateur Taouey effectue 537,6 mille milliards d'opérations par seconde (537,6 téraflops), le supercalculateur le plus rapide et le plus puissant au monde, surnommé El Capitan et basé en Californie (Etats-Unis), atteint pour sa part une vitesse de 1,742 exaflops, soit 1 742 pétaflops, ce qui équivaut à 1742 000 téraflops, selon Mouhamed Moustapha Diouf, spécialiste du Big Data.

"El Capitan" est environ 3 240 fois plus puissant que le supercalculateur de Diamniadio ajoute l'expert sénégalais. Pour donner une idée des proportions dont il est question, un chercheur du laboratoire Lawrence Livermore de Californie, qui héberge ce supercalculateur, a déclaré à des médias que "pour faire ce que El Capitan peut faire en 1 seconde, il faudrait plus de 8 milliards de personnes travaillant simultanément pendant 80 ans".

Aujourd'hui les spécialistes du monde travaillent à mettre en avant l'importance du lien de convergence entre supercalculateur et plateformes de Big Data dans de nombreux domaines scientifiques. Une convergence qui repose sur la capacité à traiter des problèmes nécessitant à la fois une puissance de calcul massive et l'analyse de volumes gigantesques de données.

"Cette convergence permet une meilleure utilisation des ressources informatiques. Les systèmes hybrides combinant les deux approches optimisent les coûts, accélèrent les délais d'analyse et produisent des résultats plus précis », relève Mouhamed Moustapha Diouf. Il rappelle que traditionnellement, le supercalculateur est utilisé pour effectuer des calculs intensifs, comme les simulations climatiques ou les modélisations moléculaires, tandis que le Big Data est axé sur le traitement et l'analyse de vastes ensembles de données issus de sources variées (capteurs, réseaux sociaux, etc.).