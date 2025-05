Afrique de l'Ouest: Séance de travail entre Ousmane Sonko et son homologue ivoirien

Le Premier ministre Ousmane Sonko et son homologue de la Côte d'ivoire , Robert Beugré Mambé ont entamé, vendredi dans la matinée, une séance de travail portant sur plusieurs axes de coopération entre les deux pays.

C'est sous une pluie battante que le chef du gouvernement sénégalais et sa délégation ont été accueillis au siège du gouvernement ivoirien, au quartier Plateau d'Abidjan.

Après un tête-à-tête, Ousmane Sonko et son homologue ont fait leur entrée dans une grande salle où attendaient plusieurs ministres et officiels des deux pays.

Pour cette visite de "travail et d'amitié", le Premier ministre Ousmane Sonko est accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, dont Yassine Fall (Intégration africaine et Affaires étrangères), Serigne Gueye Diop (Commerce et Industrie), Abdourahmane Sarr (Economie, Plan et Coopération). Il y a aussi Fatou Diouf (Pêche et Infrastructures maritimes et portuaires).

Du côté ivoirien, plusieurs ministres du gouvernement prennent part à ces travaux. Il s'agit du ministre d'Etat en charge de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, du ministre des Finances et du Budget, du ministre des Ressources animales et halieutiques.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, son collègue en charge de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, le ministre de la Culture et de la Francophonie, celui de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en plus du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, font partie également de la délégation ivoirienne.

A la fin des travaux, les deux chefs de gouvernement vont animer, en fin de matinée, un point de presse conjoint.

Ousmane Sonko sera ensuite reçu en audience par le président Alassane Dramane Ouattara, en fin d'après-midi.

L'agenda de sa visite en terre ivoirienne inclut aussi un déplacement à Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, dans le centre du pays, où il est attendu samedi dans la matinée.

Il sera accueilli, sur place, par le ministre ivoirien des Transports et maire de Bouaké, Amadou Koné, avec lequel il va s'entretenir, avant une séance de travail avec la municipalité.

Dans le cadre de cette visite, le Premier ministre va être élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Bouaké.

M. Sonko va rencontrer la communauté sénégalaise vivant à Bouaké, avant de visiter le Centre hospitalier régional (CHR) et le Stade de la Paix de Bouaké.

Il va quitter le territoire ivoirien dimanche pour la suite de sa tournée (29 mai-4 juin) qui va le conduire en Guinée et en Sierra-Leone.