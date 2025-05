Tunisie: USBG/Afouane Gharbi partant - Pour quelle raison ?

Auteur d'un maintien inespéré, l'entraîneur n'a pas eu de vis-à-vis ni de cadre adéquat pour continuer. La valse des entraîneurs à l'USBG est vraiment étrange.

L'Union sportive de Ben Guerdane a annoncé, via sa page facebook officielle, que l'entraineur Afouane Gharbi ne sera plus à la tête de son équipe première de football. Dans son communiqué, le club a salué le travail et les efforts accomplis par le technicien depuis son arrivée à la barre technique il y a tout juste deux mois.

Si c'est ainsi, pourquoi alors se séparer d'un entraîneur qui a réussi, malgré le peu de moyens et la mauvaise qualité de l'effectif à sa disposition, la délicate mission de maintien en ligue 1 ? Cette valse des entraîneurs à l'USBG est bizarre : un entraîneur débarque pour un, deux mois puis il prend le départ à l'image de Khecharem et Maâlej.

C'est pour le moins que l'on puisse dire ridicule. Qu'est-ce qu'on peut reprocher alors à Gharbi ? A moins qu'il soit lui-même qui a voulu quitter pour des raisons personnelles, il n'y a pas de raisons valables pour le justifier. 4 entraîneurs en une même saison, cela veut dire que ceux qui dirigent ce club n'ont aucune conscience de ce qu'ils font.

Certains évoquent la lourde défaite en coupe face à l'EST et les reproches faites à Gharbi pour certains choix de joueurs, mais ce grief reste peu plausible vu la supériorité de l'EST. Il semble bien que le flou au niveau du comité directeur et le vide qu'il y a avec le départ de maints joueurs prêtés ou en fin de contrat, aurait poussé Afouane Gharbi à éviter de se retrouver dans l'impasse et sans les moyens de faire une préparation sérieuse. D'ailleurs, la dernière saison, c'était le même scénario avec une préparation tardive et des problèmes d'argent et d'effectif qui auraient pu coûter la relégation.