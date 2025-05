Ile Maurice: Mariage de rêve - Le pays parmi les destinations les plus prisées sur TikTok

L'île Maurice, entre romantisme et viralité, s'impose peu à peu comme un joyau incontournable pour les mariages à l'étranger. Un succès qui prouve que le charme de l'île, intemporel qu'il est, sait aussi séduire à l'ère du numérique. Entre sable fin, lagons turquoise et hôtels d'exception, notre île fait une percée remarquée dans le classement des destinations mariage les plus populaires... sur TikTok ! Selon une récente analyse du réseau social, Maurice se hisse à la 6e place mondiale, avec 4 622 publications consacrées aux mariages sur l'île.

Si Bali, l'Italie et le Mexique dominent le podium, l'île n'a pas à rougir. Elle devance même des destinations romantiques bien établies comme la France, l'Espagne ou encore la Jamaïque. Pour les couples du monde entier, se marier à Maurice, c'est s'offrir un moment unique dans un décor naturel somptueux, bercé par le son des vagues et les couchers de soleil flamboyants. Sur TikTok, les vidéos ne manquent pas pour illustrer la magie de ces cérémonies : mariages les pieds dans l'eau, dans les jardins tropicaux des resorts de luxe ou encore sur des catamarans en pleine mer. L'île coche toutes les cases du mariage idyllique.

TikTok, devenu en quelques années la plateforme d'inspiration incontournable pour les jeunes générations, joue un rôle central dans la planification des mariages. Les hashtags comme #MauritiusWedding permettent aux internautes de découvrir des lieux, des ambiances et même des prestataires locaux en quelques clics. Et l'engouement ne s'arrête pas là : Maurice attire aussi de nombreux influenceurs et créateurs de contenu qui contribuent à renforcer l'image de l'île comme une destination chic, romantique et instagrammable à souhait.

Ce classement est en outre une belle opportunité pour le secteur du tourisme local. En misant sur le développement des offres destination wedding, l'île peut renforcer son attractivité auprès d'une clientèle internationale en quête d'expériences exclusives. D'autant que ce type d'événement génère souvent des séjours plus longs et mobilise plusieurs secteurs - de l'hôtellerie à la restauration, en passant par la photographie et l'événementiel.

Le top 10 des destinations mariage sur TikTok

Bali - 22 000 publications

Italie - 19 500

Mexique - 13 500

Sri Lanka - 8 139

Grèce - 4 978

Maurice - 4 622

Portugal - 3 561

France - 3 047

Espagne - 2 773

Jamaïque - 2 610