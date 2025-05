Ile Maurice: Jürgen Reinhold - «La planification actuelle du théâtre de Port-Louis doit être corrigée»

interview

Jürgen Reinhold, vous étiez à Maurice le mois dernier. Quel était l'objectif de votre visite ? Depuis 2020, après avoir découvert l'existence de ce théâtre unique que vous avez à Port-Louis, je suis en contact étroit avec Friends of Opera Mauritius, à la fois à Maurice et à Berlin. Je suis venu pour la première fois à Maurice en 2022, et j'ai pu rencontrer certains acteurs majeurs de la vie culturelle locale.

À cette époque déjà, il était question d'autres projets culturels, notamment avec le Conservatoire. L'attrait particulier de ma mission à Maurice réside dans la combinaison entre l'histoire unique du théâtre de Port-Louis, le plus ancien opéra de l'hémisphère sud, l'emplacement exceptionnel de l'île et la richesse de sa population.

C'est ce qui rend ce travail si «différent» de ceux que je mène en Europe, par exemple. Je pense que l'expertise acoustique appliquée aux bâtiments culturels fait encore défaut sur l'île. Il est donc important pour moi d'apporter un soutien professionnel. Plusieurs centres culturels importants nécessitent une restauration et il serait judicieux de travailler simultanément sur plusieurs d'entre eux.

Avez-vous pu visiter le théâtre de Port-Louis ?

Quelle est votre opinion sur ce théâtre ? Le mois dernier, j'ai pu visiter pour la première fois l'intérieur du théâtre de Port-Louis. Avant cela, je ne le connaissais que de l'extérieur, par des photos et des documents. Pendant mon séjour, j'ai reçu les plans de la phase 2, en cours de réalisation, qui ont été discutés en détail avec l'architecte et l'entreprise chargée des travaux.

J'ai été impressionné par l'intérieur du théâtre et par la très grande qualité de la restauration réalisée durant la phase 1. Ce théâtre a un immense potentiel pour devenir un pôle culturel majeur au coeur de Port-Louis - un véritable joyau du patrimoine théâtral historique. Selon moi, il peut être utilisé à la fois pour des visites guidées retraçant son histoire durant la journée et pour une large variété de spectacles en soirée.

La scène est suffisamment grande pour accueillir un large éventail d'utilisations. La structure et la hauteur du bâtiment permettent d'y intégrer des équipements de machinerie scénique - nécessaires, par exemple, pour suspendre des décors. La fosse d'orchestre d'origine n'est actuellement pas prévue, ce qui est un point crucial à discuter et à résoudre dans les plus brefs délais.

En ce début de phase 2, il est primordial de prendre les bonnes décisions concernant les habillages intérieurs, afin qu'ils soient adaptés à un usage varié, y compris pour la musique classique. Un premier examen des plans montre qu'il est nécessaire de modifier plusieurs éléments d'aménagement pour réduire l'absorption sonore.

Quelles sont vos recommandations en matière de rénovation acoustique ?

C'est une question complexe qui ne peut être abordée de façon exhaustive dans un entretien. Une révision détaillée de la planification acoustique, en étroite collaboration avec les architectes et l'entreprise de construction, est indispensable. Cela dit, en me basant sur ma vaste expérience, notamment en restauration de théâtres historiques de cette taille, les règles acoustiques fondamentales sont bien définies, ce qui rend certaines corrections évidentes. Les travaux réalisés lors de la phase 1 en 2016 sont d'une qualité exceptionnelle. Ils constituent une base idéale pour une finition acoustique optimale.

En tant que théâtre classique en fer à cheval avec trois niveaux de balcons sans divisions en loges, toutes les structures supportant les zones du public ont été construites en bois vibrant lors de la phase 1. Cela correspond exactement à mon concept idéal et satisfait pleinement les exigences acoustiques. Le volume, les dimensions et les matériaux d'origine permettent de retrouver les excellentes conditions acoustiques d'antan.

Ces théâtres classiques ont généralement un petit volume par spectateur, ce qui entraîne une réverbération plus courte. Cela améliore la clarté et l'intelligibilité des instruments. La vivacité du son est conservée, grâce aux nombreuses surfaces réfléchissantes qui renvoient le son vers le public et vers les artistes sur scène. Cela crée une expérience sonore unique, très appréciée tant par les artistes que par les spectateurs.

Pour obtenir cette acoustique exceptionnelle : aucune surface d'habillage absorbante ne doit être ajoutée au théâtre ! Les opéras modernes, eux, offrent souvent une acoustique plus ample, mais moins précise. Les deux formes sont appréciées pour leurs spécificités. Lors de la plupart des restaurations acoustiques dont je suis responsable, le principal objectif est de retirer les surfaces absorbantes comme les moquettes ou tissus muraux ajoutés de façon excessive dans le passé.

Quelle est l'importance d'une bonne acoustique pour un théâtre comme celui-ci ?

À mes yeux, chaque théâtre ou salle de spectacle mérite au minimum une bonne acoustique. Compte tenu de l'histoire unique du théâtre de Port-Louis, il est évident que son acoustique doit être irréprochable, surtout en vue de la diversité des usages envisagés. Voici les utilisations futures du théâtre telles que nous les envisageons, mes contacts locaux et moi : musique et danse Bollywood (amplifiées) ; musique classique et contemporaine indienne : sitar, tabla, veena, flûte, etc.

(non amplifiées ou légèrement amplifiées) ; musiques traditionnelles locales, comme le séga (parfois amplifiées) ; musiques occidentales : opéra, opérette, comédie musicale, orchestre, musique de chambre, quatuors, solistes, récitals de piano (acoustique naturelle, non amplifiée); théâtre (acoustique naturelle, non amplifiée); discours, spectacles (légèrement amplifiés) ; et événements amplifiés Cela montre bien l'ampleur des usages possibles, et l'importance de concevoir un concept acoustique qui y réponde.

L'ajout de surfaces absorbantes permanentes est exclu, mais des solutions modulables peuvent être étudiées dès la phase de planification. Il s'agit d'un processus classique de conception acoustique, à mener dès maintenant avec l'équipe architecturale et technique. Une acoustique optimale rendra possible cette diversité d'usages au théâtre de Port-Louis.

Quelles seraient les conséquences d'un mauvais traitement acoustique ?

Je sais par expérience que des expériences sonores exceptionnelles peuvent captiver aussi bien les connaisseurs que les amateurs. C'est précisément pour cela qu'il faut créer les conditions idéales. Une mauvaise acoustique est «consommée» comme une visite unique, qu'on ne souhaite pas renouveler.

Trouver, à terme, une acoustique de type «cinéma», fortement amplifiée et sans aucune réponse naturelle, serait totalement inacceptable dans ce théâtre. La planification actuelle, peut-être conçue pour d'autres usages, doit être corrigée. Sinon, la qualité acoustique sera largement compromise pour tous les usages non amplifiés. Comme je l'ai déjà dit, cela nuirait gravement au potentiel unique du théâtre de Port-Louis.

En bref

Jürgen Reinhold travaille depuis 40 ans en tant qu'ingénieur acousticien chez Müller-BBM, cabinet de renommée internationale à Munich, en Allemagne. Après des études en physique du bâtiment, il a collaboré étroitement pendant de nombreuses années avec le fondateur de l'entreprise, Helmut A. Müller, qui était l'un des acousticiens les plus reconnus dans les théâtres, opéras et salles de concert de l'époque.

Jürgen Reinhold a restauré des théâtres historiques, notamment en Italie et participé à la planification acoustique de plus de 50 restaurations de théâtres et d'opéras. Parmi ceux-ci, des établissements de renom telle que La Fenice à Venise, le Teatro di San Carlo à Naples, le théâtre Bolchoï à Moscou, et actuellement La Scala de Milan, mais aussi de nombreux petits théâtres similaires au théâtre de Port-Louis, entre 300 et 600 places.