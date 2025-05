Soudan: Le ministère de la Santé reçoit 2,9 millions de doses de vaccin contre le choléra pour Khartoum et Kordofan du Nord

Le sous-secrétaire par intérim du ministère de la Santé, le Dr Ismat Mustafa et le directeur du programme élargi de vaccination, M. Ismail Al-Adani, représentant de l'Administration générale des urgences sanitaires, et Mme Dr Laila Hamad Al-Nil ont distribué vendredi 2 905 400 doses du vaccin contre le choléra à Port Soudan, dans le cadre des efforts de lutte contre l'épidémie de choléra qui sévit au Soudan, en particulier dans l'État de Khartoum et la localité de Rahad dans l'État du Nord-Kordofan.

Ce vaccin est une subvention fournie par le Groupe international de coordination pour les vaccins contre le choléra (GIC), avec le soutien de l'Organisation Mondiale de la Santé et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), grâce à un effort technique intégré du Comité technique fédéral de lutte contre l'épidémie de choléra, et sous la supervision directe du ministre de la Santé, le Dr Haitham Ibrahim.

Depuis la détection de l'épidémie, le Comité travaille avec diligence pour préparer la proposition de demande de vaccin conformément aux normes techniques requises, qui a été officiellement approuvée par le Groupe de coordination internationale (GCI). Cette intervention vitale s'inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour lutter contre l'épidémie de choléra au Soudan.

Toutes les dispositions logistiques ont été prises pour le transport des vaccins vers l'État de Khartoum, où une campagne de vaccination à grande échelle devrait être lancée dans les prochains jours, ciblant tous les citoyens âgés d'un an et plus.

Le ministère de la Santé appelle tous les citoyens de la tranche d'âge ciblée à se rendre au centre de vaccination le plus proche, à recevoir le vaccin et à respecter les autres directives sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie et protéger les communautés.

Dans ce contexte, Mme Dalia Idris, directrice générale des soins de santé primaires et présidente du Comité technique pour la vaccination contre le choléra, a exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance au Groupe international de coordination pour la vaccination contre le choléra (GIC) pour son soutien illimité et continu, notant que « grâce aux efforts du comité, d'octobre 2023 à aujourd'hui, nous avons pu obtenir 16 959 845 doses de vaccin contre le choléra, grâce auxquelles des campagnes de réponse ont été mises en oeuvre dans 39 localités de 11 États soudanais. »

Le ministère de la Santé a également exprimé sa gratitude au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour avoir fourni un avion spécial pour transporter la cargaison de vaccins, et à l'OMS pour son soutien continu dans la coordination et la mise en oeuvre de la réponse sanitaire intégrée.