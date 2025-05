Soudan: Le ministère des Affaires étrangères tient les pays qui soutiennent la milice FSR responsables de ses violations

Le ministère des Affaires étrangères a tenu les pays régionaux et occidentaux alliés aux Forces de soutien rapide (RSF) responsables des graves violations commises par les milices à El Fasher et El Obeid.

Dans un communiqué, publié vendredi le ministère a déclaré que la milice terroriste avait commis une série de crimes odieux contre l'humanité au cours des dernières heures, ciblant des cibles purement civiles et coûtant la vie à des civils innocents.

Dans une déclaration obtenue par (SUNA), Le ministère a indiqué que la milice a bombardé jeudi les entrepôts du Programme Alimentaire Mondial à El-Fasher, les incendiant complètement ainsi que toutes les réserves de nourriture qu'ils contenaient.

Vendredi, l'attaque a également visé l'hôpital Al-Daman dans la ville d'Al-Obied, tuant 16 patients qui recevaient des soins, en plus de blesser un certain nombre d'autres parmi les visiteurs et le personnel médical de l'hôpital. Mercredi, la milice criminelle a attaqué un marché populaire de la ville d'Al-Khuwaï avec des drones, tuant huit civils. La milice terroriste FSR a également ciblé un quartier résidentiel de la ville d'Al-Dibaibat, dans le Sud-Kordofan, tuant deux civils.

Le ministère a déclaré que ces crimes majeurs successifs en moins de 72 heures incarnent le modèle de ciblage délibéré et systématique par la milice terroriste des civils, des institutions humanitaires et civiles et des installations vitales, dans le but de causer la plus grande perte de vies humaines et d'empêcher la fourniture de services essentiels tels que la nourriture, l'eau, les médicaments et l'électricité.

La milice a pris pour cible tous les hôpitaux en activité à El Fasher et a mis la plupart d'entre eux hors service, et a détruit le camp de personnes déplacées de Zamzam et ceux qui s'y trouvaient après qu'il ait été soumis à des bombardements continus avec de l'artillerie lourde à longue portée pendant toute une année, et a lancé une attaque terrestre sur le camp dans laquelle elle a tué des centaines de personnes déplacées, en plus de prendre en otage ceux qui restaient.

Le minsitère a souligné que certains rapports indiquaient que la milice avait déporté plus de 300 femmes déplacées du camp de Zamzam comme otages à Nyala. Alors qu'elle continue son siège de la ville, empêchant la nourriture d'y parvenir et brûlant ses entrepôts de nourriture, dans le but d'imposer une mort lente à ses habitants, tout comme elle a continué à le faire dans les camps de détention et de torture pour civils qui ont été révélés après la libération de la capitale.

Le communiqué souligne que les installations vitales de la ville d'Al-Obied restent vulnérables aux attaques des milices utilisant des drones, notamment les hôpitaux, les écoles, les quartiers, les marchés et même la prison de la ville, où plus de 40 détenus ont été tués plus tôt ce mois-ci.

Des dizaines d'attaques de milices contre des centrales électriques et des centrales hydrauliques à travers le pays ont également entraîné la propagation d'épidémies en raison du manque d'eau potable dans certaines régions.

Le ministère des Affaires étrangères a tenu les États régionaux parrains responsables des crimes de la milice-FSR, car ils sont à l'origine des drones stratégiques utilisés pour commettre ces crimes et du financement des mercenaires qui constituent le noyau de la milice, y compris ceux qui gèrent les drones.

Le ministère a souligné que les puissances occidentales alliées aux pays qui soutiennent la milice portent également une grande part de responsabilité dans la protection qu'elles lui offrent dans les forums internationaux et dans leur tolérance à l'égard des crimes de la milice.