Soudan: Minawi - Nos populations affligées dans les régions du Kordofan et du Darfour se réjouiront bientôt

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi a déclaré : « La réorganisation et la concentration sur l'achèvement des étapes restantes ne signifient pas que nous reculons ou faiblissons. Nous croyons fermement aux capacités de nos forces armées et conjointes et de la résistance populaire. »

« Nous remporterons à nouveau la victoire, comme nous l'avons fait à Jebel Moya, Sennar, Al-Gezira et Khartoum, et nos populations affligées dans les régions du Kordofan et du Darfour se réjouiront bientôt », a ajouté Minawi dans un message publié sur Facebook. « Parce que nous nous sommes engagés à adhérer à la cause de la patrie soudanaise, nous vaincrons, si Dieu le veut, aussi longtemps que nous tirerons notre force de notre peuple qui nous soutient. »