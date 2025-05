Le porte-parole officiel du gouvernement, ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir a déclaré que la milice terroriste des Forces de soutien rapide a bombardé vendredi l'hôpital Al-Daman dans la ville d'Al-Obeid, et un certain nombre de maisons de citoyens sans défense dans les quartiers résidentiels, dans la continuité de ses crimes odieux.

Al-Eaysir a exprimé la condamnation du gouvernement de ces attaques terroristes brutales contre les établissements de santé et les domiciles des citoyens, soulignant que cela ne dissuadera pas les forces armées, soutenues par la volonté du peuple soudanais, de poursuivre leurs opérations légitimes pour rétablir la sécurité et la stabilité dans toutes les zones profanées par ces milices au Kordofan et au Darfour.

Al-Eaysir a déclaré dans une publication sur Facebook que ces crimes, qui constituent une violation flagrante du droit international humanitaire, ne feront que renforcer la détermination du peuple soudanais à éradiquer cette milice jusqu'au dernier criminel, à nettoyer tout le sol soudanais et à construire un nouvel État dans lequel il n'y a pas de place pour les milices ou leurs partisans, que ce soit au pays ou à l'étranger.